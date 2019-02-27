陳欽春：蔡英文兩階段戰術想險中求勝

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月27日電（記者 黃文杰）針對2020大選，銘傳大學公共事務學系主任陳欽春接受中評社訪問表示，蔡英文拼連任目前民調最低，從她的戰術戰略設定議題觀察，她分兩階段打，第一階段，把柯文哲也算進去，三組人馬競選，民進黨先回到主戰場，刻意避免藍綠對決，以防被擠到邊緣；第二階段再研判情勢，是否白綠合作，畢竟“白綠合”比“白藍合”更容易，最後險中求勝。反觀國民黨要提早推出自己人選，戰術戰略也要清楚，策略操作應該要更有彈性。



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷。



針對國民黨吳敦義提出與大陸洽簽和平協議說法，遭民進黨圍剿，“閣揆”蘇貞昌強調不接受簽署和平協議，為和平戰到一兵一卒，陳欽春從藍綠選戰議題設定分析。



陳欽春指出，簽和平協議，國民黨不是不能講，畢竟藍軍2018大勝，趁機會把話語權擴大，“擴大”的意思是說，一方面要把中間選民吃下來，另一方面，老百姓支持國民黨講和平協議，在政治議題設定，這是對的。因為國民黨重返執政，愈來愈有機會，“准執政黨”言論尺度可以放大。



他說，如果老百姓有意願要突破兩岸僵局，要國民黨去談和平協議，國民黨當然也去談，老實說，也只有這次可以談，如果國民黨下次選票退縮了，和平協議連談都不能談。



陳欽春從政治光譜來說明，民進黨因為2018敗選，理論上應該修正，往中間靠攏，卻看到綠選擇不斷灌輸老百姓，台海可能爆發戰事，往危險方向走，目的是為了鞏固選票。



他分析，為何民進黨往“戰爭”方向走，在於設定2020是“三組人馬”競選，也就是把柯文哲也算進去，因為如果2020藍綠對決，蔡英文對上國民黨任何人，在民調這麼低，當然打不贏國民黨最有可能出線的朱立倫，也就看到蔡政府拼命打韓國瑜壓制朱。



陳欽春認為，現在柯文哲不斷製造話題，展現問鼎大位的姿態，把手伸到藍營這邊，政治光譜中間市場被柯P吃掉，問題是，國民黨2018地方選舉大勝，其實已經把版圖擴大，吃到中間選票，現在若碰觸兩岸和平協議，只能說，要格外謹慎小心。



他解釋，以前藍軍講兩岸只到九二共識，並未進一步往簽署和平協議方向走，因為下一步就是終極統一。終極統一現在不能談，但是國民黨大勝，某種程度擴大話語權，如果“順便”提和平協議，應該從“外圍”，也就是新黨或卸任的馬英九來主張，不是由國民黨中央來提。



陳欽春說，建議從“外圍”來提，目的在於測試風向，好比打疫苗增加免疫系統，又不會真的會死，屆時若民意反應不好，可以推卸說不是國民黨的意思，如果老百姓覺得可以就去推動，就大膽去推動，畢竟如果下次選舉結果沒有那麼好，勢必又往回縮手。



被問到陸委會主委陳明通日前警告新黨主席郁慕明，不准到大陸進行政治協商，依法會遭判刑。



陳欽春向中評社解釋，因為民進黨知道，國民黨話語權擴大、地盤也擴大，蔡政府採取極端政策，就要國民黨固守原本地盤就好，把你困住就好了，也不讓大陸可以有動作，不然韓國瑜將來赴大陸也簽署任何協議，一旦白紙黑紙，照片影像曝光，對民進黨衝擊更大。



他說，國民黨在策略操作，應該要更有彈性，韓國瑜就給了很好示範，政治零分、經濟一百分，政治留給老百姓想像，經濟一百分，讓老百姓過好日子，才是主戰場。

