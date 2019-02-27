中評關注：天不怕地不怕　柯P心裡只怕他

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲出訪以色列，在國外仍砲火隆隆，一下批評“在台灣當兵浪費時間”，一下又酸“台灣要見誰其實都滿困難，但如果是透過朋友安排，比“外交部”還要快”，痛打民進黨政府官員。但當柯文哲談到中國國民黨高雄市長韓國瑜時，難得認真地問“這是合理的嗎？”顯見柯十分重視韓流給2020帶來的影響。



柯文哲作為新型政治人物，網路聲量大到不行，獨領媒體風騷4年，直到2018九合一選舉，韓流崛起，讓柯的網路聲量稍降，柯文哲曾自嘲解釋，“我是舊網紅，韓是新網紅，大家喜新厭舊正常啦。”但柯文哲也不只一次提到自己有在研究韓流的數據，只是自己到現在仍然看不懂。



由於柯文哲與韓國瑜過去的交情，韓也一直避免跟柯正面對撞，但面對還有不到1年就要選的2020，柯、韓總是被拿來比較，柯文哲曾表達“人民喜歡你也沒辦法”，充分顯示出柯若要與韓對著幹，目前還是想不到辦法。而出訪以色列的柯文哲面對媒體再次提問韓國瑜時，柯罕見地認真反問“一個才當市長2年的人，他到底做得好還是壞不知道，竟然大家拱他選“總統”，這合理嗎？”應證了柯文哲對韓國瑜有某種程度的未知、恐懼。



至於柯文哲面對民進黨的態度，從“蔡柯會”冷臉不太搭理蔡英文，到日前重砲抨擊民進黨新潮流派系，甚至也在國外頻頻批評非台北市長職權的“國防、外交”事務，都可看出柯是完全不放在眼中。顯見民調大幅領先蔡英文的柯文哲，在2020心中只有一個隱患，就是還摸不清楚到底會不會代表國民黨出線的韓國瑜。