陳欽春：朱立倫不改變戰法　會變成佛系打法

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席、前新北市長朱立倫仍被視為最有機會代表國民黨參選2020，如何面對更高人氣的高雄市長韓國瑜？銘傳大學公共事務學系主任陳欽春接受中評社訪問表示，朱不能把自己設定是穩定力量，這樣會變成佛系打法，朱要向韓效法，提出新意，跟傳統藍綠說法不一樣，因為藍綠都失敗，新意不是藍綠。



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，現為銘傳大學公共事務學系助理教授兼系主任。



被問到國民黨2020初選辦法即將公布，黨內四顆太陽，屆時誰有可能出線？



陳欽春表示，可以看到，國民黨有人還是停留在“前現代”，也就是萬民擁戴、等待黃袍加身，所以這些人就扭扭捏捏，大家都很不爽，要知道選民都進入現代，甚至後現代，誰來擁戴你？這也說明，為何韓國瑜與柯文哲會冒出來，代表“反體制”精神，民進黨還是維持在現代，跟國民黨的“前現代”在作戰，但是老百姓不吃那一套。



他說，現在社會有太多力量，老百姓怎麼驅動？韓國瑜就像颱風，為什麼所有的颱風都在關島形成？因為關島附近的氣流很亂，只要一個小的紊流，產生正向回饋，就配合形成，這就是“蝴蝶效益”，韓國瑜就是這種氣流混亂造成。



陳欽春說，當老百姓討厭統、討厭獨，當然也有立場支持統，也有支持獨，反正各種混流下，就湊成一股韓流，重點是這種韓流不可複製，絕對不是鏡頭前，抱娃娃裝可愛直播就是韓國瑜，韓國瑜可以說是“奇異吸子”，看看國民黨，有萬民擁戴的前現代，有玩權力遊戲的現代，有兩岸對抗的後現代，重點是，韓國瑜走到哪裡，都可以吸走。



他說，當社會很雜亂很多元，這種“奇異吸子”跑到哪裡，就能吸收能量，過去藍的跑到綠的，就無法吸收能量，反倒是韓國瑜的言論，大家都可以接受，因為政治零分，重點是，韓國瑜是什麼樣的顏色？什麼樣的論述？大家都知道。



陳欽春指出，現在反體制，是全球潮流，體制多優秀，就是不選你，現在氛圍比“反體制”更亂，整個反，就是反執政，反既得利益，問題是，現在既得利益都回來，韓國瑜當選高雄市長，很多農民、綠色力量、藍色力量也都回歸，請問誰反他？誰能取代韓國瑜？



他認為，這也說明蔡英文現在民調低，拼命打韓國瑜，戰術上讓蔡在綠的聲望拉上來，如果蔡出來，柯文哲不出來，就是蔡跟朱直接對決，蔡就可能無法贏。



陳欽春說，這會看到，朱立倫與韓國瑜的關係變得曖昧，當然最終要看韓有沒有意願要選，但是朱立倫或國民黨也要認清楚，這次選舉，國民黨要知道會贏，不是老百姓期待穩定力量回來，而是韓國瑜把奇異吸子帶起來。



他解釋，如果堅持相信，老百姓希望國民黨這股穩定力量、保守力量回來，可能錯估情勢，會讓朱立倫出現佛系打法，重蹈台北市長選舉藍營丁守中的窘境。



陳欽春表示，如果沒有韓國瑜，國民黨選舉會選的這麼好？也因此朱立倫策略要改，回到“後現代”打法，如果朱立倫不調整就淪為佛系打法，根本不會打贏，佛系代表某種體制力量，深怕國民黨錯估，以為選民要保守、要穩定的力量回來。



他告訴中評社，目前看起來，朱立倫還是輸給韓國瑜，不只是民調與人氣，韓國瑜喊“政治零分、經濟一百分”，我覺得他最棒的就是，我的政治立場由老百姓決定，如果老百姓決定不了，可以告訴你什麼是比較好。



陳欽春說，因為新的論述新的力量興起，好比白色力量或者韓流，朱立倫就要改變戰法，提出主張要有點新意，跟傳統藍綠的說法又不一樣，因為藍綠都失敗，新意也不是要動盪也不是要對決，新意更不是藍綠的東西，而是新的東西，就看到韓國瑜提“你儂我儂”，這就是例子。