高雄首位國際觀光大使崔麗心　佩服韓市長

崔麗心已經55歲，仍然氣質出眾保持相當好。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次出訪新加坡，第四天行程將舉行高雄觀光記者會，並且找來當地知名度相當高的崔麗心來擔任首位國際觀光大使，27日跟韓國瑜一起現身介紹推廣高雄當地觀光。



崔麗心提前一天接受來自台灣的隨行採訪媒體採訪，她說，“接到邀約雖然訝異但馬上就答應了，因為要幫故鄉台灣讓更多外籍朋友知道，也是身為台灣人都應該盡的責任”。



55歲的崔麗心1985年參加台視節目《強棒出擊》的“強棒十美”票選活動，獲得“最上鏡頭獎”，同年雜誌《大人物》創刊號中被列名“校園十大美女”，後來投入演藝圈，曾兩度獲得電視金鐘獎綜藝節目主持人獎，後來她淡出台灣電視圈後，轉往新加坡發展，目前在新加坡具有高知名度。



因為新加坡當地午後相當炎熱，崔麗心身穿削肩印花連身長褲現身，氣質脫俗。她說，去年選舉前就不斷關注韓國瑜的新聞，覺得韓市長真的是一個很肯做事的人，說到做到，上任的第一天就開始拚，完全不休息，行為與做法都令人感動及佩服。



她說，有注意到韓國瑜不管在什麼場合，都會關心到身旁的人，例如演講致詞時一定會提到還有某某人在場，就算站在高處、居高位了，也沒有忘記他是誰，更沒有眼睛長在頭頂上，他永遠會記得別人，真的是一個滿特別的政治人物，自己相當喜歡這樣的人。



崔麗心也提到，一月初接獲市府邀約也感到訝異，但是也一口答應，開始進行準備，把自己去過吃過的地點做整理，並上網尋找了解其他景點跟風土民情，也跟市府團隊討論，希望用最好的狀態來擔任觀光大使，介紹給新加坡朋友未來都到高雄觀光旅遊。