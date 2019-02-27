廖繼斌點評2020大選可能參選人優劣

二二八紀念館首任館長廖繼斌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月27日電（記者 倪鴻祥）由綠轉藍、輔選馬英九兩次大選的二二八紀念館首任館長廖繼斌接受中評社訪問時表示，對於2020年大選，以現在各界的呼聲，高雄市長韓國瑜不選都不行，且韓比台北市長柯文哲更靈活、不按牌理出牌，也更容易讓選民認為投韓就是投給自己。



廖繼斌1951年生，台中豐原人，與陳水扁是台灣大學法律系同班同學，祖父廖進平是二二八事件受難者，家族三代都投入平反活動。廖繼斌後來由綠轉藍，輔選馬英九2008、2012大選。曾任台北市二二八協會理事長、二二八事件紀念基金會董事兼執行長、二二八紀念館首任館長，2016年下半年遭蔡政府撤換基金會執行長等職務，現為馬英九基金會董事，熟悉藍綠政治生態。



對於2020年大選，廖繼斌表示，韓國瑜很可憐，因為高雄市長算是不小心選上了，現在還要韓選2020，以現在各界的呼聲與要求，韓不選都不行，若問民眾挺韓的理由都沒有，惟一理由就是“會贏”，所以去年底只有高雄市民投韓的票，這次換全台挺韓民眾要投韓一票，如果韓不選，藍營會很麻煩，但韓身體不好會是一個問題。



他指出，馬英九或許心裡想選，相信司法纏訟的國民黨黨產三中案（中影、中視、中廣）馬沒問題，黨內初選馬贏的機會高，而且綠營最怕馬再選，因為馬最難打，可是藍營的人這麼討厭馬，馬要冒這個險嗎？衡量利弊得失，馬或許不會重出江湖。



他說，黨主席吳敦義確實是不錯的人選，但50、60年代的最佳男主角不能拿來當現在的最佳男主角，因為時代已久遠，吳已時不我與；前“立法院長”王金平的狀況類似；前主席朱立倫是最沒有特色的人選；至於剛表態的前台北縣長周錫瑋提出團隊說，講白了就想在藍營勝選取得執政後分一塊大餅。



廖繼斌向中評社表示，台北市長柯文哲民調不差，但就是輸韓國瑜一截，柯如果參選後勁不強，因為柯團隊太弱了，只要看柯連任到現在3個副市長都還沒補滿的情況就可發現，不少過去挺柯的人，如今對柯感到灰心。



廖繼斌表示，綠營推蔡英文尋求連任的機會很高；其他像是賴清德不敢挑戰蔡；蘇貞昌臉皮夠厚有可能再次挑戰，但蔡的意志力、戰鬥力都很強；蔡是一個大家族裡四房的孩子，能夠搞定整個家族，代表蔡絕對不簡單；只要藍營人選不是韓國瑜、柯與蔡力拚都不一定會贏。



廖繼平分析，過去每年二二八紀念日都會被政治炒作，但現在包括二二八及白色恐怖等政治效應，可以很殘酷的講已經結束了，有幾個方面可以觀察，一是蔡英文執政快3年，除中樞紀念碑儀式到場外，連“228紀念國家館”都沒去過，等於她認為這些不重要。



二是“促轉會”去年張天欽辭掉副主委後一直到主委黃煌雄下台，蔡都沒約見黃煌雄，代表“促轉會”不是蔡的“招牌菜”。



三是當初通過“促轉會”相關法案是綠委提的，從頭到尾都沒“行政院”版。



四是每年炒作二二八，不少受難者家屬已經厭煩，繼續下去綠營討不到便宜。



至於中正紀念堂是否會被轉型正義掉？廖繼斌說，“文化部”評估的答案是什麼都不動，在裡面舉行多元展覽；其實民進黨不管怎麼處理都是減分，因為當初跟著蔣介石到台灣來的軍人、民眾及其後代，是不可能否定兩蔣功績的。