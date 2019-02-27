夏灜洲：期待國家和平統一使命早日完成

中華民族團結協會舉辦春酒團拜。（中評社） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中華民族團結協會與退將總會26日舉辦"春節團拜聯誼活動"，協會理事長、空軍退役上將夏灜洲表示，己亥年春以"呼群保義 捍衛中華"為核心，擴大舉辦春節團拜與春酒，期待在反對“台獨”分裂國土、弘揚中華文化、完成國家和平統一的時代使命能早日完成。



此外次活動共有中華登步戰友協會、藍天行動聯盟、陸軍專科學校校友總會、空軍校友總會、孫子兵法文化研究學會等26個團體，共450餘人參加。



團拜後夏灜洲代表中華民族團結協會與九個社團簽約結盟外，並邀請龍騰專業遊藝表演鑼鼓喧天、祥獅獻瑞、電音三太子等節目、餐敘中有歌星演唱助陣，場面十分熱鬧。



夏灜洲指出，回顧民進黨執政後，為了推動所謂的“年金改革”，鋪天蓋地的抹黑打壓退伍軍人，將我們形容為坐領高薪的米蟲，攻擊退休軍人變成媒體及名嘴談話的主題，指責軍人演變成為一種集體時尚，在那段時間，一打開電視，軍人同袍心就在滴血。



而軍警公教為了維護自己的尊嚴及權益，不斷走上街頭抗爭，人數最多時超過15萬人。在抗爭中犧牲的繆德生上校總是身先士卒，哲人日已遠，典型在夙昔，繆德生值得我們回憶的事蹟很多，值得大家紀念。



夏灜洲也提到，團拜也是為了結盟團隊簽約，目前中華民族團結協會已與16個團體結盟，今天又與13個團體簽約，希望大家一起為兩岸和平做努力。