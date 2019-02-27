快評：對大陸嗆戰挑釁　遏斯底里

中評社快評／二次“特金會”今天在越南河內舉行，舉世矚目。不管美朝兩國的動機、盤算如何，兩國領導人再次會面，肯定對和平有幫助。提供二次“特金會”埸地的越南，上世紀60至70年代曾與美國打了一場曠日持久、慘烈的戰爭，如今兩國走在了一起。



觀察河內正在發生的一切，再看看台灣，看看民進黨當局領導人近期不斷對大陸嗆戰、挑釁的表演，讓人有錯愕、悲涼之感。



蔡英文日前接受CNN專訪時渲染“來自中國的威脅”，宣稱台灣要“把軍事準備做到最充足”；蘇貞昌近日指“和平協議”會換來戰爭，還以當年英國首相張伯倫和希特勒簽署“和平協議”，希特勒轉眼發動戰爭做類比。蘇貞昌說若兩岸開打，“有隻掃把，我都拿起來，絕不投降”。



上述這些言語，像極情緒不穩定、激躁，無法控制的情感發洩，這是歇斯底里。



大陸官媒說，民進黨當局領導人如此拉高聲調隔海叫陣，口無遮攔挑釁大陸，架勢夠張狂，演出夠賣力，為了2020年保住權力高位，實可謂機關算盡。國民黨文傳會副主委洪孟楷說，民進黨不斷煽動準備戰爭，不負責任。



依照民進黨當局的邏輯，河內二次“特金會”不該舉行，不該謀求“終戰協議”，美朝應繼續對峙、對抗下去，就如民進黨執政下的台灣要與大陸繼續對峙、對抗下去一樣。



然則，世界不是民進黨當局想像的那樣，世界前進的腳步也不會停下等待台灣。民進黨要“獨”無膽、要戰無力，難怪韓國瑜也問“要將台灣帶往何處去。”