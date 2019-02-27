俄軍列車全國巡游展示“敘利亞戰場戰利品”

中評社北京2月27日電／23日是俄羅斯“祖國保衛者日”，俄羅斯“敘利亞大轉折”軍事愛國主題的展覽列車當天攜載從敘利亞武裝分子手中繳獲的各種武器，從莫斯科喀山火車站出發，開始巡游全國各城市。俄國防部此舉是在全國進行一次大規模的愛國主義宣傳活動，以增強俄羅斯民眾對軍隊信任。



俄塔社24日稱，“敘利亞大轉折”展覽是俄國防部根據總統普京的決定而舉辦的一項大型活動，主要展示“俄軍從敘利亞恐怖分子手中繳獲的武器和軍事裝備”。展覽列車計劃行駛2.85萬公里，在巡展過程中將停靠俄羅斯60座城市，從莫斯科依次穿行塞瓦斯托波爾、符拉迪沃斯托克、摩爾曼斯克等城市，最終返回莫斯科，於4月27日在俄軍“愛國者”文化與休閑軍事愛國主義公園落下帷幕。



俄國防部副部長安德烈·卡爾塔波洛夫上將23日在列車啟程典禮上表示：“今天是祖國保衛者日，我們啟動了‘敘利亞大轉折’軍事愛國行動。這一展覽列車共有20節車廂，其中9個平台用於展示特殊的軍事裝備，將展示500多件俄軍從敘利亞恐怖分子手中繳獲的裝甲車輛、工程裝備、炮兵武器和裝甲車輛、簡易爆炸裝置、無人機、化學武器和外國食品等，許多武器來自德國、烏克蘭、比利時和美國等國。”此外，列車上還有一節車廂專門作為舞台舉行表演，著名的亞歷山德羅夫紅旗歌舞團、俄軍中央劇院歌舞團以及所有軍區和艦隊的歌舞團將在活動期間進行宣傳表演。在敘利亞參加過各種作戰行動的部分俄羅斯軍人也將在巡展活動中詳細向參觀者介紹展品繳獲的過程及俄軍在敘利亞的作戰行動情況。



俄羅斯《消息報》23日稱，卡爾塔波洛夫表示，在列車上還將設立專門的合同兵征兵點，讓年輕人參觀後可以報名應征入伍。他說：“我們期待通過這一活動讓人民了解我國軍人在打擊國際恐怖主義取得的成功，並了解俄軍目前的現實情況。”當該列車在莫斯科停留期間，許多莫斯科居民帶著孩子前來參觀。俄專家認為，俄國防部希望通過舉辦這樣的展覽，加強俄羅斯人的愛國主義教育。



來源：《環球時報》

