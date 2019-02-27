全面地、聯繫地、動態地看待中國發展的內外部環境，就不難得出“時”與“勢”依然在中國一邊，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期的結論。 中評社北京2月27日電／去年底召開的中央經濟工作會議指出：“中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。世界面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存，這給中華民族偉大復興帶來重大機遇。”這是對黨的十九大報告提出的“中國發展仍處於重要戰略機遇期”這一基本判斷的再次強調。當前，中國發展正處於爬坡過坎的關鍵階段，所面臨的問題和矛盾之多是前所未有的。在這樣的大背景下，要科學分析和準確判斷國內外環境變化，牢牢把握中國發展的重要戰略機遇期，就必須更加自覺地堅持唯物辯證法，增強辯證思維能力，始終保持戰略定力。



認識重要戰略機遇期要堅持唯物辯證法



人民日報發布上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心王公龍執筆的文章表示，辯證唯物主義是中國共產黨人的世界觀和方法論，是分析和判斷國內外發展大勢的有力思想武器。當前，國內外形勢錯綜複雜。從橫向看，各種國內外矛盾加速演變，各種利益關係相互交織、日益複雜，這無疑會影響人們對戰略機遇期的判斷；從縱向看，今天的中華民族比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標，越是接近這一目標，面臨的風險和挑戰就越大，各種雜音噪音也會對人們正確判斷戰略機遇期造成干擾。只有學習掌握唯物辯證法，不斷增強辯證思維能力，提高駕馭複雜局面、處理複雜問題的本領，做到發展地而不是靜止地、全面地而不是片面地、系統地而不是零散地、普遍聯繫地而不是單一孤立地觀察中國發展的重要戰略機遇期，才能始終保持在這一重大問題上的清醒認識和科學判斷。



根據唯物辯證法，矛盾是普遍存在的，事物的性質取決於主要矛盾和矛盾的主要方面。當今世界正處於大發展大變革大調整時期，正面臨百年未有之大變局。大變局往往孕育著大風險和大挑戰，但挑戰並不是孤立地存在，挑戰和機遇從來都是矛盾的統一體。只要堅持以唯物辯證法認識和把握矛盾，抓住矛盾的主要方面，就能得出中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期的基本判斷。



從外部環境看，雖然世界面臨的不穩定性不確定性突出，世界經濟增長動能不足，地區熱點問題此起彼伏，霸權主義和強權政治依然盛行，貿易保護主義和逆全球化思潮抬頭，但這只是一個方面。另一方面，我們更要看到，和平與發展的時代主題並未改變，世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，全球治理體系和國際秩序變革加速推進，各國相互聯繫和依存日益加深，多個發展中心在世界各地區逐漸形成，國際力量對比繼續朝著有利於世界和平與發展的方向發展，和平與發展的大勢不可逆轉。這就意味著在可以預見的未來一段時間內，中國依然可以爭取總體和平的國際環境，集中精力搞現代化建設，繼續實施全面深化改革開放的戰略決策，不斷加強與世界各國的經濟合作，實現與世界各國的互利共贏。



從內部發展看，雖然中國發展還面臨不少困難和挑戰，當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露，但這只是一個方面。另一方面，我們更要看到，中國已經是世界第二大經濟體，經濟繼續保持中高速增長，2018年國內生產總值突破90萬億元。當前，中國供給側結構性改革深入推進，經濟結構不斷優化，數字經濟蓬勃發展，高鐵、公路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設快速推進，中國巨大的市場對經濟發展的拉動效應正在不斷顯現，等等。這些都說明，中國經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體發展勢頭沒有改變。儘管當前世界經濟發展和中國經濟發展還面臨諸多不確定因素，中國經濟已不可能重回過去那種高速增長軌道，但中國經濟的體量在不斷增大，僅每年新增長的部分就相當於一個中等國家的經濟總量，在世界經濟格局中的分量還會進一步加重。更重要的是，中國經濟增長的質量在穩步上升，經濟結構在持續優化，國際競爭力在逐步增強。



從內外互動關係看，隨著經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力進入世界前列，中國正日益走近世界舞台的中央，國際地位和國際話語權已經得到前所未有的提升。在構建人類命運共同體理念的引領下，中國致力於開展中國特色大國外交，與世界各國建立各種形式的夥伴關係，積極倡導並推動“一帶一路”建設，大力推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中國主動塑造國際環境的重要舉措有利於世界和平與發展，也有利於維護和延長中國發展的重要戰略機遇期。



由此可見，構成矛盾主要方面的因素不是來自某一單一層面，而是既有國內的也有國際的，還有在內外互動中生成的；既有橫向空間的，也有歷史長期積澱的。這些因素的有機聯繫和綜合作用構成了矛盾的主要方面，形成了中國發展的重要戰略機遇期。全面地、聯繫地、動態地看待中國發展的內外部環境，就不難得出“時”與“勢”依然在中國一邊，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期的結論。

