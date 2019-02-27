中評社北京2月27日電／日前發布的《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》強調，“推進農業由增產導向轉向提質導向”，貫徹落實好這一要求，必須深刻認識推進農業高質量發展的必要性和緊迫性，並找准發力方向。



我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，農業和農村經濟發展也到了這個階段。從發展環境看，近些年，我國農業綜合生產能力穩步提升，農產品供給保障能力明顯改善，有基礎、有條件向更加注重滿足質的需求轉變；從發展方式看，原有的依靠拼資源拼消耗、高投入高成本的老路已經走不通了，迫切要求農業向追求綠色生態可持續發展轉變；從發展要求看，隨著城鄉居民收入和生活水平的提高，老百姓更加關注質量安全、生態安全，既要求農業提供優質安全的農產品，還要求農村提供良好宜居的生態環境。



總的來看，推進農業高質量發展，不僅要求農產品質量好、農業產業素質高、國際競爭力強，還要求農業經營效益高、農民收入多、農村生態環境美。為此，要牢固樹立新發展理念，深化農業供給側結構性改革，以優化農業產能和增加農民收入為目標，堅持質量第一、效益優先、綠色導向、市場導向，走質量興農之路，實施質量興農戰略，加快推進農業轉型升級，加快推進農業農村現代化。



堅持質量第一，推進質量興農、品牌強農，要重點抓好推進農業標準化、切實加強執法監管等方面的工作；堅持效益優先，提升農業競爭力、促進農民增收，要重點抓好降低農業生產成本、促進農村一二三產業融合發展等方面的工作；堅持綠色導向，提升農業可持續發展水平，要重點抓好持續推進農業投入品減量使用、加快推進農業廢棄物資源化利用等方面的工作；堅持市場導向，著力調整優化農業結構，要重點抓好推進種養結構調整、加強農產品市場體系建設等方面的工作，不斷提升產品質量和產業水平，使農業供需關係在更高水平上實現新的平衡。



來源：經濟日報 作者：華實

