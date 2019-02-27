高鐵經濟影響仍在軌上

中評社北京2月27日電／截至2019年初，美國只有457英里的高速鐵路軌道。而鑒於加州高鐵建設中遇到的瓶頸，預計美國整體鐵路軌道建設在未來一段時間內不會出現大的改觀。



近日，加州州長加文•紐瑟姆在上任後的首個州情咨文中，宣布該州的高鐵項目將大幅縮減，取消洛杉磯到舊金山一段的高鐵建設，目前只建設從默塞德（Merced）到貝克斯菲爾德（Bakersfield）大約171英里的一段。



隨後，特朗普就在社交媒體表示，要把加州欠聯邦政府的錢要回來。緊接著，美國聯邦鐵路管理局（FRA）宣布，追討已撥給加州花掉的25億美元高鐵經費，取消尚未撥付的9.29億美元。



對此，2月22日，加州高鐵局（HSR）CEOBrianKelly在給《國際金融報》記者的郵件中回復稱，“我們已經收到並正在審查聯邦鐵路管理局的信函，聯邦鐵路管理局的決定影響到專用於高速鐵路項目的聯邦資金。”



BrianKelly表示，加州高鐵局準備在3月5日，即截止日期前作出全面回應。“我們仍然致力於為加州民眾提供高速鐵路運輸及其帶來的經濟、環境和交通福利”。



政治報復？



100多年前，美國的鐵路建設曾經光輝一時，其現代化的建造技術曾吸引我國“鐵路之父”詹天佑等赴美求學。但目前，美國鐵路老化問題不僅常遭批評，高鐵建設的情況也不盡如人意。



面對特朗普的強烈反對，以及和聯邦政府在建設費用上的“扯皮”，美國主要的高鐵建設計劃——加州高鐵的建設遇到了前所未有的“威脅”。



按照原計劃，加州的高鐵路線會將舊金山與洛杉磯連接起來，但在建設期間，相關預算不斷加高，從450億飈升至773億美元，如果完工，建設費用可能高達980億美元。



不過，加文•紐瑟姆在州情咨文裡表示，加州有完成默塞德和貝克斯菲爾德之間高鐵的能力，但沒有從薩克拉門托鋪設到聖地亞哥的能力，更別提從舊金山到洛杉磯了。



然而，默塞德和貝克斯菲爾德在加州僅算得上“三線城市”，在這兩地之間建立高鐵，已經完全失去了當初修建高鐵的意義。



值得注意的是，加州政府和美國聯邦政府曾因這一高鐵項目發生多次衝突。特朗普多次將加州的高鐵計劃描述為“綠色災難”、“浪費數十億美元”，還要求加州償還聯邦政府為鐵路項目撥款的所有資金。而紐瑟姆反駁稱，這是加州的資金，而且不會退還。



對於資金的爭議只是美國加州與特朗普政府之間的最新衝突，基於雙方政治理念的天差地別，兩者之間的關係一直十分緊張。加州政府不論是在移民政策、氣候變遷、外海石油探勘與大麻合法化等議題上，都與特朗普意見相左。



加州素來將自己標榜為民主黨領導的“抵抗州”，在特朗普上任之後，加州總檢察長澤維爾•貝塞拉（XavierBecerra）已經發起了針對特朗普政府的46條訴訟。



由於民主黨在加州的勢力日益興盛，多數加州選民也傾向認同民主黨的政治理念。一項由加州大學柏克萊分校政府研究所在去年12月進行的民調顯示，只有三成的加州民眾認同特朗普的施政表現，明顯低於美國大約四成左右的平均值。



特朗普政府此次針對加州的最新決定被認定為“政治報復”，而並非簡單的經費爭端。



特朗普在2月15日宣布國家進入緊急狀態，以挪用軍費在美墨邊境築墻，加州當局2月18日就領銜其他15個州聯名控告特朗普違反憲法、濫用職權。2月19日，特朗普政府宣布將追討並取消加州建設高鐵的經費。



偉大計劃成雞肋



加州高鐵項目是美國第一條高鐵規劃，也是當今美國最雄心勃勃的公共交通項目之一。



該項目原計劃於1998年或者2000年正式啟動民意投票，此後兩度遭到推遲，直到2006年才進行第一次民意投票，但未獲通過。



2008年，時任州長施瓦辛格正式提出加州高鐵項目，計劃把洛杉磯和舊金山這兩個美國西部的大都市連接起來，將原來至少9個小時的車程縮減至兩個半小時。



當時，在加州民眾的大舉支持下，投票通過了使用100億美元的債券收益作為建設資金的計劃。2010年，奧巴馬政府向加州撥款35億美元，分多次發放。



整條長達800英里的高鐵原計劃於2033年完工，不過，在2018年就出現了資金短缺問題。



對加州而言，高鐵計劃遇阻已經引發了一波衝擊。



美國聯邦鐵路管理局（FRA）宣布追討和取消的兩項聯邦撥款，占該項目迄今為止所有資金的1/4，對於完成中央穀地部分以及舊金山和洛杉磯之間其他部分的環境審查至關重要。



如果資金在長期的法律糾紛中丟失或被捆綁，州政府可能不得不另外找錢，或進一步削減項目規模。



一些人認為，加文•紐瑟姆的計劃完全放棄了加州之前20年的努力，特別是一些鐵路規劃沿線不太發達地帶的民眾，一直指望高速鐵路成為當地經濟發展的加速器。



按照紐瑟姆的計劃，高速鐵路線在中央谷底地區擴大了約50英里，高鐵將進入貝克斯菲爾德市中心，而不是停在城外。他還將該線路向北擴展到默塞德，而不是之前計劃的馬德拉（Madera）。但這對於當地民眾而言，由於仍舊無法連接矽穀，帶來的福利並不大。



“我們長期以來將這（高鐵建設）當作紅利。”弗雷斯諾市（Fresno）經濟發展公司負責人李•安•伊格（LeeAnnEager）說，“不僅矽穀公司可能因此擴展到這裡，更多的來自世界各地的人們也會來到這裡，因為他們可以快速地到達矽穀。”

