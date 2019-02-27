更多城市加入升級版"搶人大戰" 人才引進應量力而行

中評社北京2月27日電／數據顯示，截至2月18日，在2019年發布各種人才引進與落戶等政策的城市已經超過16個。業內人士預計，未來將會有更多城市加入2019年升級版的“搶人大戰”行列。



紅網發表時評人李丁喬文章表示，在2018年的“人才大戰”中，城市與城市之間各展所長、各盡其能，可謂賺足了“眼球”，同時，也為自身經濟社會的持續健康發展引來了不少可用之才。新年剛剛過去，新一輪的“人才大戰”已經悄然開啟，僅2月11日至2月15日，就有常州、海口、西安、南京、深圳等5個城市出台了人才引進新政，其中，有4個城市進一步降低了落戶門檻。



文章稱，人才是發展的基礎因素，也是發展的根本動力，中國自古便有“我勸天公重抖擻，不拘一格降人才”的求才愛之優良傳統，在奮力實現中華民族偉大復興中國夢的進程中，毋庸置疑的是，對人才的渴求更勝以往。事實上，以習近平為核心的黨中央始終把人才工作作為重中之重，把人才強國戰略上升為國家重要戰略。人才是一個國家的寶貴財富，但同時，也是支撐和推動地方經濟社會發展的中堅力量，但是對於人才發展工作，各地應該結合自身實際，量力而行，而不應該盲目跟風，去打無準備的“人才爭奪戰”。



中國經濟的增速放緩，以及國家與時俱進推進的房地產調控政策，的確給房地產市場造成了一定影響，一些地區把視線轉向了人才的引進，表面上看是招才納智，實際上是“醉翁之意不在酒”，而在於刺激房地產消費。還有的地區，經濟發展轉型較為滯後，過分依靠粗放型勞動力經濟，在老齡化日益嚴重的今天，通過降低落戶門檻來增加勞動力。這些措施一定程度上能夠短時間化解地方發展矛盾，但從長遠角度看，不切合實際，也不符合發展方向，日後暴露出的問題遠遠勝過當前面臨的短板不足。



文章指出，俗話說得好：“有多大腳就穿多大鞋”。鞋子太大了，穿在腳上就會不舒服。人才引進也是同樣的道理，有的地方領導急功近利，拿出地方財政無法承擔的資金來開展人才發展工作；有的城市功能配套、城市治理、綜合服務等基礎設施還有待完善，尚不能解決人才來了以後的生活工作等問題。人才競爭從根本上來講，不是政策、資金和服務的競爭，而是引進人才與地方經濟發展匹配度的競爭，只有引進“能用之人”才能讓人才成為“有用之人”，用人之道在於展其才華。



如果說，引進人才靠的是政策和資金，那麼，留住人才靠的就是發展和服務，人才競爭不能簡單地以量取勝，而應該以實用性和發展性來論英雄，所以，城市功能定位決定了人才的引進類別，人才的發展成果也決定了人才招引的質效。饑不擇食到最後只能變成消化不良，盲目更攀比也必然導致本末倒置。

