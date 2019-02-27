傳美軍扣押伊斯蘭國50噸黃金　正轉運美國

中評社香港2月27日電／根據不同報道，美軍正把從激進武裝團體伊斯蘭國（IS）所掌控敘利亞東部代爾祖爾省扣押的約50噸黃金，轉運到美國。



庫德語巴斯新聞社引述消息人士指出，美軍轉運了在代爾祖爾省從伊斯蘭國手中扣押的大約50噸黃金，把剩下的一部分留給庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。



土耳其認為，YPG是庫德工人黨（PKK）分支。土耳其、美國和歐洲聯盟認定PKK是恐怖組織。



土耳其“每日晨報”引述上述報道指出，這批黃金是從美軍位在敘利亞科巴尼鎮的軍事基地運出。



中央社援引報道說，此外，IS從伊拉克摩蘇爾省搜刮的40噸金塊也落入美軍手中。



當地消息人士告訴敘利亞國家通訊社敘利亞新聞社（SANA），美軍把內藏IS黃金寶藏的大箱子搬離敘利亞哈沙卡南部的達西夏地區。



報道提到，遭美軍俘虜的IS恐怖分子供出這批黃金所在。



敘利亞人權瞭望台組織表示，美國支持的YPG正在尋找IS恐怖分子留在代爾祖爾省的40噸黃金。相關報道與這項說法不謀而合。



敘利亞人權瞭望台組織指出：“美國為首聯軍和敘利亞民主力量（SDF）故意不鎖定代爾祖爾省幼發拉底河東岸伊斯蘭國恐怖分子掌控地區，因為他們正壓迫投降的IS恐怖分子供出地點，試圖確認這批寶藏所在。”



幼發拉底河東岸領土約占敘利亞面積1/3，除了敘利亞總統巴夏爾.阿塞德政府掌控的代爾祖爾省附近，以及毗鄰伊拉克邊界由IS掌控的區域以外，東岸領土幾乎都由SDF掌控。而在幼發拉底河西岸，SDF則掌控敘北曼比季和敘利亞中部的塔布卡。