韓國瑜蔬果大單簽約　星國媒體大幅報道

新加坡媒體在地方版以半版來報道韓國瑜昨天簽下折合新台幣逾一億元的蔬果大單。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪，展開第四天新加坡行程，今天一早新加坡最大的聯合早報在地方版以半版來報道韓國瑜昨天跟高雄與職總平價及昇菘簽下兩張共450萬元新幣的蔬果大單，折合新台幣逾一億元，也引用韓國瑜提到的“心對心”期待城市交流的談話，相當重視這兩場簽約。



韓國瑜27日上午將到新加坡大學育成中心參訪，並與10家新創業者座談，中午與亞洲台商總會及青創業者午宴，下午舉行高雄觀光行銷記者會，觀光大使崔麗心也會出席，會後接受記者聯訪，結束後參訪萬春通路商，晚上由市府主辦晚宴。



新加坡的聯合早報在05頁地方版以半版來報道，並以“高雄與職總平價昇菘簽450萬元蔬果大單”為題，配合兩張韓國瑜分別跟昇菘超市總裁林福星品嚐高雄水果，以及職總平價總裁謝健平逛超市介紹高雄水果的照片。



聯合早報報道“高雄市長韓國瑜昨天與職總平價和昇菘兩大超市簽下價值450萬元新幣的大單，本地消費者接下來將能吃上新鮮的高雄特色蔬果。”兩家超市都將引進來自高雄的玉荷包荔枝、黑鐵石蓮霧、紅心番石榴、金煌芒果和台灣蜜棗。



報道也引用韓國瑜的話“希望未來高雄和新加坡能有更緊密的交往，完全是‘心對心’，心靈層次的交往，除了做生意、買賣，也能交朋友。”佔了相當大的版面，報道也非常詳盡。