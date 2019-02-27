國共論壇今年不辦　吳敦義：避免被帶帽子

國民黨主席吳敦義。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／中國國民黨主席吳敦義上任後，已停辦兩年的國共論壇今年也確定不會復辦。吳敦義昨受訪表示，現在正是選舉熱季，“總統”與“立委”初選登記、輔選、提名都陸續展開，選舉期間要盡可能避免被對手給你隨便戴帽子，這一點警覺性也要有。



520解除管制後，吳敦義坦言，屆時已是黨內“總統”與“立委”初選熱季，之後就將展開大選，是否要在這時候趕辦國共論壇也要慎重考慮。吳直言，選舉期間原本要盡可能避免被對手給你隨便戴帽子，這一點警覺性也要有。



據《聯合新聞網》報道，吳敦義表示，要登陸辦國共論壇，若在520前，他是依據國家機密保護法要被管制的人，依規定要報請現任“總統”同意，這是第一個不方便舉辦的因素。吳舉例，馬英九卸任後也曾申請赴港，府方也不同意，自己申請前往美國就比較沒有問題。



吳敦義表示，海峽論壇也有兩岸溝通的含意，去年已經實踐過一次，只不過當時也先指派因曾任“總統府”秘書長同受管制的黨第一副主席曾永權去，申請登陸未獲府方核准，之後才派黨另一副主席郝龍斌代表與會。



針對於民進黨政府擬將高階政務官燈路管制期線拉長為15年，吳敦義也直言，“拉長到15年太兇、太久了”。



