光穀為何成為“瞪羚企業”生長沃土？

中評社北京2月27日電／瞪羚善於跳躍和奔跑，業界常將具有跳躍式發展態勢的高新技術中小企業稱為“瞪羚企業”。“瞪羚企業”的多寡，往往是判斷這個地方創新活力和營商環境的重要指標之一。



有“中國光穀”之稱的湖北省武漢市東湖新技術開發區，“瞪羚企業”在2018年達到355家，是2011年的10倍還多。是什麼讓這裡成為培育“瞪羚企業”的沃土？面向未來，“瞪羚企業”有哪些思與盼？



欣欣向榮：一躍千里爭當“瞪羚”



2月下旬的一天，東湖高新區一座寫字樓裡，30歲的研發人員劉吉祥和同事們圍著一台冰箱大小的機器展開熱烈討論。



只需把備好的配菜放進機器，簡單幾步操作，不過三分多鐘，一盤香噴噴的菜肴就擺在你面前。你可以根據自己的口味對菜肴的酸、辣、甜、鹹進行微調，炒菜後機器還會自動清洗鍋具……



這台機器，是劉吉祥所在公司自主研發的拳頭產品——炒菜機器人。“你點的外賣，可能就是我們的炒菜機器人炒的。”武漢智味來創新科技股份有限公司董事長兼總經理張元平說。



智味來公司於2015年在東湖高新區註冊成立，經過幾年艱苦創業，產品逐漸成形，市場快速擴大。2018年，售出炒菜機器人900多台，客戶遍及多個省市，營業總收入達2000多萬元，是前一年的四倍。企業被東湖高新區認定為“瞪羚企業”。



劉吉祥的任務，是根據客戶反饋對炒菜機器人功能進行優化迭代。幾年前從華中科技大學畢業後，劉吉祥到深圳“闖蕩江湖”，2017年初回到武漢。

