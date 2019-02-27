宜居型新農房怎樣讓農民滿意？

中評社北京2月27日電／改善農民居住條件和居住環境，提升鄉村風貌，是鄉村振興的重頭戲之一。今年2月，住房和城鄉建設部印發關於開展農村住房建設試點工作的通知，提出建設一批功能現代、風貌鄉土、成本經濟、結構安全、綠色環保的宜居型示範農房。



這種既非簡單克隆城市樓房又有別於傳統舊農房的新農房，究竟會是什麼樣子？該如何建好？



宜居型農房要讓農民喜聞樂見



農民是農房的使用者，宜居型農房建設第一出發點是要符合農民的生產生活習慣。實踐證明，一味地照搬城市發展模式強推農民“上樓”，很難讓農民買賬。因此，“建設一批農民喜聞樂見且功能現代、風貌鄉土、成本經濟、結構安全、綠色環保的宜居型示範農房”，成為新農房建設的必然要求。



此次住建部文件強調，要把握鄉村振興要求和城鄉一體發展趨勢，尊重農村生產生活演變規律，適應農民追求品質生活、發展現代農業、承接城市功能等美好生活的需求，合理設計農房居住空間、儲物空間和生產空間等建築功能空間。



農房還是鄉村文化的重要展示平台，是鄉村文化傳承與濃濃鄉愁的重要載體。新農房設計既要深入挖掘歷史文化資源，又要充分體現時代氣息；既注重農房單體的個性特色，更注重村居整體的錯落有致，有序構建村莊院落、農房組團等空間。這樣才能探索形成具有地方特色的新時代民居範式，以點帶面促進村容村貌提升。



宜居型農房如何讓農民住得好、住得起、住得上？住建部文件提出，要綜合考慮農房建築結構安全和農戶經濟承受能力，因地制宜推廣農房現代建造方式。要應用綠色節能的新技術、新產品、新工藝，探索裝配式建築、被動式陽光房等建築應用技術，同時注重採用鄉土材料、鄉土工藝，實現在傳統基礎上應用好現代建造方式。

