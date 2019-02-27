資料圖片 中評社北京2月27日電／使用智能手機的用戶大都知道，五花八門的軟件、APP經常會出現“系統升級”或者“版本更新”的提醒，一般情況下也沒有引起太多的關注。而近日，網上一張疑似微信系統更新的簡介圖片引發了大量用戶的關注。這張被冠以“微信系統7.0.X更新操作提示”的圖片，有著和微信一致的LOGO和配色，並配有文字說明，稱“本次更新：將新增朋友圈來訪功能，告訴你他來過；同時新增朋友圈停留時長功能，告訴你他來了多久。”



兩段看上去平淡無奇的文字，引發了網友的大量討論。反對開通該功能的網友表示：“很喜歡沒有訪客記錄的朋友圈”，更有人表示“如果開設該功能，將更換微信號”；贊同開通朋友圈訪問記錄的網友表示，這樣的功能可以“知道誰惦記你，誰懶得理你”。



中國科學院心理研究所研究員 朱廷劭：因為從目前的這種預測的角度來講的話，如果能夠得到這個人他在各個朋友圈裡的這種軌跡信息的話，就能夠對這個人的一些相關心理指標做一個比較好的預測了。就等於說我通過你看到不同朋友圈的這種軌跡信息，就能知道你這個人的情況。



微信辟謠：新版本未顯示朋友圈訪問記錄



針對網友的奇思妙想，2月20號，微信通過其官方微博發布聲明，稱：“別慌，網上流傳的圖片是假的”。記者也從騰訊公司獲悉，微信會保護用戶隱私，在新的版本中並未增加朋友圈訪客記錄功能。



多個平台默認公開瀏覽記錄 用戶無法取消



據了解，微信平台日登錄量達到10億，海量的閱讀記錄，已經成為了用戶信息的大數據。而網友們之所以在意朋友圈會不會公開瀏覽軌跡，是因為有著“前車之鑒”。央視記者通過調查發現，目前多個用戶量達到千萬級的網絡平台，都存在用戶瀏覽記錄被平台主動公開的情況。

