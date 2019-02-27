京津冀協同發展打破了哪些體制機制“藩籬”

中評社北京2月27日電／春節剛過，位於河北省滄州市的北京·滄州渤海新區生物醫藥產業園內，很多醫藥企業已經開工生產。“生產在河北、監管在北京”，通過開創這種跨區域管理體制，園區已經吸引了眾多來自北京的醫藥企業落戶。



由於土地、環保等方面的壓力，近幾年一批北京醫藥生產企業外遷。但藥品生產有其特殊性，要實行屬地管理。如果從北京搬到河北，藥企就要在河北重新申請審批，審批周期較長，一般需要兩三年的時間，還要重新報批藥號，這讓很多北京的藥企犯了難。



2016年7月，北京·滄州渤海新區生物醫藥產業園開始探索實行醫藥產業轉移異地延伸監管。入駐的北京藥企名稱、註冊地址不變，產品批准文號不轉移，仍由北京藥監部門監管。這就形成了“生產在河北、監管在北京”的跨區域管理體制，這個產業園也成了北京與河北合作共建共管的首個專業化產業園。



在此過程中，北京和河北兩地相關部門打破“一畝三分地”的思維定式，破除體制機制藩籬，80餘家北京醫藥企業相繼落戶產業園。“5年前，這裡還是一片鹽碱荒灘，現在已經成為百餘家京津等地藥企集聚、千億級的醫藥產業集群。”北京·滄州渤海新區生物醫藥產業園招商局副局長白雷說。



國家發改委相關負責人表示，將加快破除行政管理、資源配置、功能布局等方面存在的體制機制障礙，破解影響協同發展的深層次矛盾和問題，推動要素充分自由流動，推動建立統一的區域大市場和有利於區域協同發展的體制機制。



天津濱海－中關村科技園位於天津濱海新區，距離北京約150公里。為了實現北京市和天津市對科技園的共建共管，科技園領導小組由北京、天津兩市常務副市長任組長，分管副市長任副組長，統籌科技園創新發展的重大事務。科技園管委會則設雙主任，分別由中關村管委會主任和濱海新區區長擔任。

