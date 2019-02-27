江蘇發力“強富美高”　推動高質量發展走在前列

中評社北京2月27日電／70年前，江淮大地上淮海戰役的勝利吹響了解放全中國的號角，新中國曙光已現；



70年後，這片熱土打響了事關高質量發展的關鍵戰役，第一個百年目標近在咫尺。



2017年底，黨的十九大閉幕一個多月後，習近平總書記首次到地方考察調研，第一站來到江蘇徐州，強調要走一條由高速增長轉向高質量發展的道路。



2018年，江蘇地區生產總值率先超9萬億元，以全國1.1%的國土、5.8%的人口，生產了10%的經濟總量。不僅如此，江蘇高新技術產業和裝備製造業增長明顯快於整體工業，新舊動能加速轉換，質量效益穩步提升，令人矚目的“江蘇奇跡”綻放出新的光彩。



江蘇這片土地承載著黨中央的殷切期望。江蘇省委認為，從“兩個率先”，到習近平總書記先後作出的一系列重要指示，都是黨中央根據時代方位和發展階段變化，對江蘇發展賦予新的使命和內涵。特別是習近平總書記提出的“強富美高”新江蘇、“五個邁上新台階”，實際上就是對江蘇高質量發展的要求。



2017年底，江蘇省委召開十三屆三次全會，確定了“推動高質量發展走在前列”的目標定位和推動經濟發展、改革開放、城鄉建設、文化建設、生態環境、人民生活“六個高質量”的實踐路徑，以先行者的擔當和奮鬥者的自覺開啟高質量發展新征程。



新起點：靠“吃改革飯，走開放路”實現率先發展的江蘇，開啟“高質量發展走在前列”新征程



來到無錫市東港鎮，仿佛到了“紅豆大觀園”。路邊葳蕤生長的紅豆杉，隨處可見的紅豆品牌標誌，拔地而起的新城鎮綜合體——紅豆萬花城，這家企業在東港鎮留下深深的烙印。

