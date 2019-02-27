構建大灣區體制　確立大灣區意識

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端（中評社 資料圖） 中評社香港2月27日電／《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱綱要）就大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局、分工定位、產業重點、合作機制等作出全面規劃，描畫了大灣區的發展藍圖。綱要打破地理空間和市場限制，為香港拓展了巨大的經濟腹地和發展機遇。如何解決體制機制障礙，敞開胸懷擁抱大灣區建設，抓住機遇，為香港經濟尋找新增長點、注入新動力，為香港居民提供更廣闊的生活和發展空間，值得香港社會高度重視。



突破制度壁壘是關鍵



筆者去年曾在《信報》撰文指出，國際上幾大灣區各個城市之間並不存在制度和邊境的阻隔，區內人、貨、訊息、資金等四大要素“全流通”，而粵港澳是兩種制度、三個政府、三種關稅、三種貨幣，要素不能自由流通。我們的這種制度性障礙不容易克服。如果不能突破這種制度性壁壘，大灣區就只能是一個概念，不可能真正建成，最多就是過往粵港合作的加強版。據了解，筆者的這個意見受到有關方面關注。



事實上，中央高度重視破解大灣區建設中的體制機制障礙問題。習近平主席明確指出，建設好大灣區，關鍵在創新。綱要特別強調創新驅動，改革引領，要求推動重點領域和關鍵環節改革取得新突破，促進各類要素在大灣區便捷流動和優化配置。中聯辦王志民主任也提出，要著力推動解決與粵港澳大灣區建設發展不相適應的體制機制障礙。



大項目為載體推進建設



我們在推進大灣區建設中，需要加強創新意識，要打開思路，鼓勵和支持制度和體制機制創新。其中最重要、最核心的內容，是要構建一套特別適用大灣區城市之間的特殊體制機制，盡可能實現灣區內的各類要素“全流通”。如果大灣區城市之間的合作與香港同其他省市之間的合作沒有分別，對粵港澳作出大灣區規劃就沒有實際意義了。因此，我們需要大膽進行制度創新，為落實綱要創造有利的制度和體制機制條件。



綱要清楚列明了粵港澳大灣區的五個戰略定位：一是充滿活力的世界級城市群；二是具有全球影響力的國際科技創新中心；三是“一帶一路”建設的重要支撐；四是內地與港澳深度合作示範區；五是宜居宜業宜遊的優質生活圈。這五個戰略定位，既體現中央推動大灣區建設的戰略目標，也切合大灣區各城市的互補優勢和發展需要。應該肯定，這些戰略定位對香港的未來發展是非常有利的。



也要看到，已經公布的綱要主要是大的方向定位。如何落實綱要，實現戰略定位，推動香港發展，還要靠各方面集思廣益。本人特別想強調的是，大項目是推動大灣區建設的重要載體，部署啟動具有規模效益和輻射能力的大項目，可以直接帶動和加強粵港澳城市之間的深度合作，整體性推進大灣區建設。香港社會應該打開思路，重視研究規劃一些能夠達至三地互利共贏的大項目。



大灣區建設提出以後，香港出現了“是香港人還是大灣區人”的爭論。其實，在大灣區建設的背景下，我們應該說：既是香港人，也是大灣區人。我們要建設一個高度融合發展的世界一流大灣區，香港社會就需要確立大灣區意識，鼓勵港人敞開胸懷，滿懷熱情去擁抱大灣區建設這個大平台。

