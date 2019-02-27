“梅溪湖36子”，我的音樂必將獨木成林

中評社北京2月27日電／“我是站在追光之外的追光者，他們說不夠流行就不夠資格，他們說高雅冬眠你休想叫醒……用偏見來裁剪聲和光，然後縫合成一個巨大的我。只要我的歌唱心無旁騖，我的音樂必將獨木成林。”



主打美聲演唱的《聲入人心》火了，豆瓣評分高達9.2分。



一群音樂專業素養高、演唱音域廣、身材顔值好的年輕男生，竟成功推動小眾藝術“出圈”。因為他們的歌唱，大量藝考生開始對音樂劇專業感興趣，大量粉絲一分鐘搶光票衝進“曲高和寡”的劇院。



《聲入人心》這檔原創新形態聲樂演唱節目，蟄伏期長，厚積薄發。從普通的音樂專業學生到整個行業的資深前輩，似乎都將它的出現與火爆看作一個里程碑。



原來高雅藝術並未冬眠，原來美聲男孩的音樂夢也能獨木成林。



傳承是該領域的獨特氣質



《聲入人心》總導演任洋告訴中國青年報·中青在線記者，他剛進湖南衛視時，台裡那會兒主要在做“超女”“快男”等素人選秀綜藝。而之後任洋特別希望能做出一檔素人主題的專業音樂節目。



“我們做調研時，發現素人音樂節目基本都是流行音樂題材，且重複得很嚴重，這時候該如何突破？”任洋表示，策劃初期他們嘗試聚焦過戲曲、民歌等方向，但隨著調研深入，發覺美聲的空間更大，主要原因之一為“反差感更強烈”。

