少年班“神童”們未補齊體能短板

中評社北京2月27日電／提起少年班，總能引起公眾的好奇。日前，記者從西安交通大學2019年少年班選拔複試現場獲悉，今年的少年班選拔更加注重對學生在“科學思維、創新熱情及渴望”等“非智力因素”方面的考量。



2月22日至24日，來自全國17個省（區、市）的485名考生參加了此次少年班選拔複試，競爭約130個錄取名額。其中，年齡最小的12歲，最大的15歲。考核有自我介紹、回答問題、老師追問、心理測評等環節，錄取結果將在3月發布。



“高考改革全面推進，帶來一些不確定性，這使今年少年班的報考人數明顯增長，由以往的2000人增加到3000人。”西安交大招生辦公室主任訾艶陽告訴記者，“今年的複試依然由綜合素質測試、筆試、體能測試和面試4個模塊構成，但在對近年選拔情況進行分析的基礎上，進行了測試方案的變革。



“以筆試為例，在繼續側重考察學生綜合能力和創新思維的基礎上，加大了對基礎知識和基本技能的測試。”訾艶陽說，以前的考題，更看重學生攻克難題的能力，“但從近幾年的培養發現，約有10%的學生在基礎素養、基本功，特別是數學基本計算能力上表現出一定弱勢。”為此，今年的筆試加強了基礎測試，基礎計算能力比重約占40%。



筆試“再上難度”還體現在“現學現考”環節：考察方式不再是“現場觀看視頻”，而是改為“現場閱讀文字材料”後回答與材料相關的題目，以測試學生在未來學習新知識的能力。



電影《流浪地球》在春節檔推出後，引起極大關注。“我們有考題緊跟這一熱點，讓學生試著去計算太陽表面的溫度。”訾艶陽介紹，這樣的題目可以通過已知數據和物理公式計算，需要有一些理論物理、量子物理方面的知識，都是中學生沒有學過的。



“考題中，會告訴學生一些相關的基本物理學定理。”訾艶陽說，有些題的題幹長度達到整整一頁，相當於一篇科技文章，學生讀完後，通過題幹中的科學原理去分析、思考和解答。

