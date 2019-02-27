不再拿身高設檻　長隆改兒童票標準

中評社北京2月27日電／因認為廣州長隆集團多個場所存在以身高作為未成年人優惠票標準的問題，2月18日，廣東省消費者委員會向廣州市中級人民法院提起消費民事公益訴訟。該案是國內第一起未成年人消費權益保護公益訴訟。2月26日，該案有了新進展，長隆集團將旗下長隆野生動物世界、長隆歡樂世界和長隆飛鳥樂園等主題公園原“學生票”調整為“青少年／學生”票，廣東省消委認為相關消費者合法權益獲得保障，向法院提出撤訴申請，法院經審核於2月25日裁定准許撤訴，該案依法結案。



質疑



以身高判定兒童票優惠



長隆被提起公益訴訟



北京青年報此前曾報道，2019年2月18日，廣東消委會曾對廣州長隆集團有限公司提起消費民事公益訴訟。在當時的訴訟請求中，廣東消委會認為，長期以來，國內旅遊業以身高作為未成年人優惠票標準的現象較為普遍，其合理性、合法性等一直存在爭議。



從法律上看，《未成年人保護法》是按照年齡標準定義未成年人。從國際上看，大部分游樂場所通行做法是按照年齡標準劃分未成年人。但國內很多景區、公園等一直沿用身高標準，並且標準上限設置普遍偏低（大部分在1.4米以下，少數提高到1.5米）。而疾控部門數據顯示，早在2012年全國6歲城市男童平均身高已達到1.2米，12歲未成年人平均身高已超過1.5米，顯然很大一部分未成年人被排除在優惠範圍之外。

