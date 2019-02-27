95後女子檢修師“飛檐走壁”查故障

中評社北京2月27日電／“受電弓靜態檢查準備……”2月25日上午，在中國鐵路西安局集團有限公司西安動車段檢修庫內，作為當天的一級修工作人員，王滿和往常一樣，對當天入庫的列車進行檢查。



王滿是一名95後動車組機械師，主要負責動車組的檢查維護保養工作，好比給動車看病的“醫生”。今年春運，是她入職以後經歷的首個春運。



由於工作性質原因，動車組機械師多是男性，身材嬌小的王滿成了“男人幫”中的“特例”。然而，查找故障、測量數據、更換零件，從車頂到司機室、客室內的26道作業工序，她樣樣熟練，絲毫不輸他人。



動車組每運行4000多公里或48小時，就要進行一次入庫檢查作業。而每年春運對鐵路人來說，更是嚴峻的考驗。面對西安局集團公司增開的春運列車，西安動車段的檢修任務量達到了一年之最，王滿幾乎每天都要檢修3台車。



動車檢修是一項體力活，在列車上飛檐走壁是家常便飯。每天下班時，王滿運動手環上顯示的步數都超過兩萬步，可她卻從不叫苦叫累。工作中，班組的男同事總會關照她，可經常被她婉拒。“不能因為自己是女孩，就降低要求。”王滿說。



師傅劉一雯提起徒弟王滿，特別自豪：“我上班兩年多，帶過5個徒弟，王滿做事特別細心、靠譜兒，讓我特別放心。”



（來源：中國青年報）