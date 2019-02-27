美國會眾院通過阻止特朗普“緊急狀態”決議案

特朗普（資料圖片） 中評社北京2月27日電／美國國會眾議院26日以245票贊成、182票反對，通過一項阻止總統特朗普宣布美國和墨西哥邊境進入“國家緊急狀態”的決議案。



當天，13名共和黨眾議員加入民主黨陣營投票支持這項決議案。決議案隨後將送交國會參議院表決。據美國媒體26日報道，迄今已有3名共和黨參議員表示支持，但要想推動決議案在參議院通過，民主黨至少還需再爭取一張贊成票。



一些民主黨眾議員22日發起這項決議案，認為美墨邊境不存在危機，指責特朗普此次宣布“國家緊急狀態”的做法“非法”擴大總統權限，損害了國會憲法賦予的權力。



2月15日，特朗普簽署公告，宣布與墨西哥毗鄰的美國南部邊境出現“邊境安全和人道主義危機”，構成“國家緊急狀態”。他運用“國家緊急狀態”賦予總統的權力，繞過國會正常撥款程序，從國防部等渠道調撥資金建造美墨邊境墻。



特朗普日前表示，如果參眾兩院通過這項決議案，他將“百分之百”予以否決。一旦這種情況發生，將是特朗普2017年1月上台以來首次動用總統否決權。



如特朗普行使否決權，參眾兩院均需至少三分之二票數重新通過決議案，才能駁回總統的否決。輿論普遍認為發生這種情況可能性不大。



民調結果顯示，儘管逾半數美國選民反對特朗普通過宣布“國家緊急狀態”調撥資金造墻，但逾八成共和黨選民支持這一做法。



修建美墨邊境墻是特朗普的核心競選承諾之一。因白宮與國會民主黨在預算案撥款造墻問題上尖銳對立，約四分之一美國聯邦政府機構去年底至今年1月被迫關門35天，創美國歷史上政府“停擺”時間最長紀錄。



（來源：新華網）