游盈隆：柯獲最多中性選民支持　超過韓國瑜

游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會上午舉行2020民調發表會，民調結果顯示，2020選舉若國民黨是前主席朱立倫、民進黨蔡英文，對上無黨籍台市長柯文哲，柯領先。基金會董事長游盈隆表示，柯可以獲得淺藍、淺綠支持，柯也是三人中可拿到最多中性選民的支持。若是蔡、朱、柯對決，柯領先已經是趨勢。與高雄市長韓國瑜相較，柯在中間選民可以拿到37%支持，加上國、民兩黨四分之一的支持者支持，而韓中間選民反而只有3成。



台灣民意基金會上午舉行“2020台灣“總統”大選初探”民調發表會，由該會董事長游盈隆教授主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇、凱達格蘭學校校長金恆煒、東華大學民族發展研究所教授施正鋒與談。



本次民調顯示，如果民進黨推蔡英文、國民黨朱立倫、無黨籍柯文哲三人競爭，結果發現，35.1%支持柯文哲，25.6%支持朱立倫，24.3%支持蔡英文，15%沒意見、不知道、拒答。



游盈隆表示，柯文哲的特質就是，他出現對上假定是朱、蔡出來，柯會獲得絕大多數中性選民支持，也會獲得民進黨與國民黨中各四分之一的支持，柯出現會領先兩大黨，整體形勢就是如此。



他表示，柯在中間選民可以拿到37%支持，加上國、民兩黨四分之一的支持者支持，而韓國瑜中間選民反而只有3成。但過去這一、兩個月柯文哲人氣有折損，領先幅度要重新評估。