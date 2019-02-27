前“國安局長”蔡得勝：兩岸若開戰　台灣慘

蔡得勝。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫國政基金會今天召開“和平互惠的兩岸”論壇研討會，前“國安局長”蔡得勝在會中表示，兩岸若發生戰爭台灣所受傷害一定較大陸為重。“一個中國”絕對是台灣安全的護身符，改變只是一種期待。台灣絕不能讓中共有“寡婦死了兒子”的強烈感覺，最好的政策可能是將兩岸關係“和平穩定”的局面拖下去。



他並強調，中共始終認為台灣問題之難以解決，國際的“恐共心結及戰略平衡考量”是最重要因素，“支解中國、和而不統、分而治之”始終是國際，尤其是美、俄、日等大國的中國政策。



今天的論壇主要分為兩個議題討論，分別為一、在兩岸新情勢下，台灣如何尋求內部共識，促進兩岸求同化異，增進互信與認同；二、在國際新情勢下，兩岸如何深化和平發展與鞏固台海和平。



論壇邀請台灣大學政治學系名譽教授蔡政文負責主持，並有政治大學外交系兼任教授朱新民、 前陸委會副主委林祖嘉、文化大學社會科學院院長趙建民、台灣大學政治學系教授張登及、前陸委會副主委張顯耀、前“國安局”局長蔡得勝等人與談。



蔡得勝在會中表示，中共自毛澤東以來，始終將解決“台灣問題”放在議事日程上，認為解決台灣問題不急，“可慢，不可斷”，但在主權問題上，中共領導人皆是強硬派。



他說，而中共始終認為台灣問題之難以解決，國際的“恐共心結及戰略平衡考量”是最重要因素，“支解中國、和而不統、分而治之”始終是國際，尤其是美、俄、日等大國的中國政策，近年來中共的快速崛起及擴張式的經濟掠奪，更堅定了各國對中共既愛又怕的態度與立場。中共在國際上對我雖不斷強化打壓力度，但只要台灣不刻意挑釁，台灣仍可獲得國際的支助。



蔡得勝說，年初習近平發表新時代對台工作的“習五點”，首度提出“一國兩制台灣方案”，顯示中共對台工作已由“和平統一”的理念架構正式進入到推動落實的階段。中共對民進黨“走獨”的疑懼與不耐使台海爆發軍事衝突（擦槍走火）的可能性大幅提高。美國外交智庫外交關係協會2019年版報告，列出全球30個潛在危機或衝突因素，亦指稱美中因台灣議題而爆發衝突的潛在隱憂在增加。