6成4不挺韓參選　游盈隆：應是蔡朱柯拚

丁庭宇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會上午發布2020民調，不支持高雄市長韓國瑜參選2020的竟然高達63.9%。基金會董事長游盈隆表示，韓是高人氣政治人物，但台灣絕多數人民，不支持剛當選公職，又跳入參選另一個更高公職，這是台灣文化。他也大膽預測，2020最可能組合就是蔡、朱、柯三足鼎立。



上午的發表會由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，邀請前台北市副市長丁庭宇、凱達格蘭學校校長金恆煒、東華大學民族發展研究所教授施正鋒與談。



丁庭宇表示，國民黨檯面上有四個天王，但應該都不會贏柯文哲，藍軍裡面也會覺得不會贏柯，如果要贏柯，那就是非韓國瑜不可了，有可能打敗柯文哲與民進黨就是韓國瑜。



丁庭宇表示，雖然感情上可能會覺得韓國瑜不應該參選，但是若只有韓會贏，但韓又被藍營大老們封殺，那會引起國民黨更嚴重的分裂，可能會有四組人、五組人出來選。現在就有前“行政院長”張善政以及前台北縣長周錫瑋宣布要參選2020。



他表示，韓國瑜人氣這麼高，不管賽馬場、賭博等議題，講錯也不會有人批評，現在看起來韓國瑜保持聲望，但只要韓有願意參選，國民黨應該要提名。如果排斥韓，沒有推出最強的人出來，對藍軍來說更危及。



台灣民意基金會問，“高雄市長韓國瑜最近頻頻被點名參選2020“總統”。一般說來，您支持或不支持韓國瑜投入下一屆“總統”大選？”結果發現，13.9%非常支持，15.2%還算支持，30.2%不太支持，33.7%一點也不支持，7%沒意見、不知道、拒答。換言之，基本上支持韓國瑜投入下一屆“總統”大選的人只有兩成九，不支持的人高達六成四。不支持的人比支持的人多35個百分點。