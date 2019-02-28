中評青年論壇開啟高港青年交流新篇

中評高港青年論壇現場（中評社圖片） 中評社香港2月28日電（中評社報道組）由中評智庫基金會、中國評論通訊社主辦的第六屆中評智庫青年論壇暨首屆高港青年論壇於26日在中評社香港總部舉行。此次論壇以“當高雄與上粵港澳大灣區”為主題，由中評智庫基金會董事會秘書、國際部主任郭至君主持，來自高雄與大灣區的九位青年學者、青年創業家代表圍繞粵港澳大灣區發展前景、南台灣與大灣區交流合作方向、兩地青年就業創業現況等議題展開深入探討。



與會青年代表結合自身經驗、個人感悟、創業故事以及兩地青年發展面臨的共同問題做了精彩的主旨發言，力求探討未來高雄甚至是南台灣地區與粵港澳大灣區展開各方面密切合作的可能性。經過一天的自由討論，與會青年代表們最終達成四點共識，希望以本屆論壇為起點，以“高港青年論壇”為平台，號召吸納更多青年進一步加入到兩地交流合作中來。



參與本次論壇並做主旨發言的還有：台灣藝術研究院副秘書長林千畬，高雄市南華商圈促進會秘書長、橋下饅頭店行銷總監施啟揚，德美商行行銷總監、台灣傳統倫理文化發展協會青年幹部鄭謹洹，中國未來投資集團有限公司董事長林至穎，灣趣APP創始人、“就是敢言”執行主席兼研究總監陳曉鋒，中評社輿情分析部執行主任金裕超，中評社輿情分析部執行主編束沐和中評社輿情分析師陳倩羚。

