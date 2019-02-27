曾智明：儘快成立“粵港澳大灣區智庫聯盟”

全國政協委員、香港明匯智庫曾智明 中評社香港2月27日電/“粵港澳大灣區智庫高端論壇”昨天在香港舉辦。全國政協委員、香港明匯智庫曾智明作為本次論壇的組委會主席在致歡迎辭時，呼籲儘快成立“粵港澳大灣區智庫聯盟”，形成三地智庫緊密合作的有效機制。



本次論壇由廣東省社會科學院、粵港澳大灣區研究院和香港明匯智庫聯合主辦。主題是“同心共建大灣區”。中國社會科學院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛，全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，香港政策研究所副主席、香港願景召集人曾鈺成，廣東省社會科學院院長王珺發表了主題演講。



曾智明在致辭中表示：對於智庫界來說，規劃綱要提出了明確的目標，第十一章第四節指出：“支持內地與港澳智庫加強合作，為大灣區發展提供智力支持”，我們今天這個論壇正是要發揮這個作用，通過三地智庫學者專家，對綱要的全面解讀，讓社會大眾更加瞭解其詳細內容和重要意義。同時，也對如何實現規劃綱要的目標，提出意見和建議。



他說；在一國之內，全面建設包含兩種不同制度和三個獨立關稅區的粵港澳大灣區，這是一件史無前例的創舉，需要三地政府及各界人士，以勇於探索、敢於開拓的創新精神，大膽地創出一條優勢互補、融合發展的新路，也需要三地智庫加強合作，為開拓創新提供理論保障和智力支持。為此，我們三家主辦機構，聯同合辦智庫，向三地智庫界呼籲，儘快成立“粵港澳大灣區智庫聯盟“，形成三地智庫緊密合作的有效機制。