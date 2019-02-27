金恆煒看2020：賴清德不選　蔡極可能輸

凱達格蘭學校校長金恆煒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會上午發布2020民調，深綠的凱達格蘭學校校長金恆煒表示，前“行政院長”賴清德不出來選，蔡英文輸掉2020可能性極大。前台北市副市長丁庭宇則認為，蔡英文宣布競選連任後，民進黨人表現非常冷，這對蔡是大危機，如果3月16日4席“立委”補選民進黨選得很差，蔡英文可能就會被民進黨拋棄。



上午的民調發表會，由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇、凱達格蘭學校校長金恆煒、東華大學民族發展研究所教授施正鋒參與與談。



丁庭宇說，蔡英文接受美國媒體《CNN》訪問宣布參選連任，這很奇怪，而且後續反應很冷，這對蔡英文有很大打擊。他研判，蔡可能是感受到黨內很大壓力，才會趕緊宣布。



深綠的金恆煒直言，賴清德不出來選，蔡英文輸掉2020可能性極大。而沒有黨產的國民黨主席吳敦義，是受害最大的黨主席，可能國民黨也不會聽吳的。



金恆煒表示，蔡英文要參選連任有鋼鐵般意志，但是回過頭來看，去年底九合一選後約半個月，馬上成立“總統”選舉辦公室，由卓榮泰出來選黨主席等，這背後有沒有蔡英文？雖然沒有直接證據，但是看到政治上有很多蛛絲馬跡，就像1月中旬蔡已不是黨主席，但是蔡英文還說我們全黨支持賴清德繼續擔任“行政院長”，這是全黨共識，既然蔡當時不是黨主席，就不能講這句話。



金恆煒也說，包括彭明敏、吳澧培等四位大老刊登廣告，希望蔡英文不要連任，“總統府”已經聞到味道去施壓彭明敏，才會對中國回應這麼強烈，這是受到四大老刊登廣告的壓力。