朱立倫：尊重黨中央初選機制　推出最強人選

朱立倫接受中廣節目主持人蘭萱訪問。(照片：中廣官網) 中評社台北2月27日電／中國國民黨可望在今日舉行的中常會裡決定2020黨內初選方式，已表態爭取黨內提名的前主席朱立倫上午接受中廣“蘭萱時間”訪問時表示，全民調產生候選人是趨勢，黨中央最後採取什麼方式他都尊重，最重要的是初選能夠推出最強的候選人，而且過程不要“卡來卡去”，讓外界感覺國民黨在內鬨 。



至於前台北縣長周錫瑋拋出兩階段初選，外界解讀要讓高雄市長韓國瑜有出線機會，朱立倫認為，韓國瑜絕對是國民黨的資產，所有候選人應該要產生加成的效果，誰領先大家都要支持他，但不一定是誰和誰搭配的問題。



根據中廣新聞報道，朱立倫表示，黨內初選應該是民眾最不關心的，大家關心的是生活大小事，提名只是個過程，大家希望看到的是國民黨的新氣象。去年的縣市長選舉，大部分的縣市都有黨內初選，而且幾乎都採取全民調，國民黨初選本來就有七三比的制度，這是明文記載在黨章裡的，最後採取什麼方式他都尊重，只希望不要造成太大爭議，從而影響國民黨的形象。



朱立倫強調，去年選舉顯示民眾討厭民進黨，不代表支持國民黨，希望能夠改變，國民黨這次非常有機會，要能推出可以勝選的候選人，包括他在內，大家都要有這樣的體認，要推出最強的候選人，但是這個過程不要造成內鬨。我們四年前的錯誤絕對不要再犯，第二個，不要卡來卡去，如果大家覺得你卡來卡去，朱立倫去卡任何人，或任何人去卡朱立倫，大家會覺得你這個叫作......很難看嘛，就會覺得你國民黨在內鬨嘛，這內鬨的過程，對未來不管是誰當候選人，都是一個傷害！



