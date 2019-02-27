施正鋒：吳敦義若初選勝出　可能韓國瑜參選

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會上午舉行2020民調發表會，東華大學民族發展研究所教授施正鋒表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜可能沒有主觀意願參選2020，但最後可能會被拱出來清理戰場。如果民進黨在國民黨初選灌票給吳敦義，讓吳在初選勝出，最後國民黨反而出來的會是韓國瑜。他評估，韓國瑜2020出來是有可能性。現在國民黨三個太陽只會鬥，出來選只會死，如果這樣，韓國瑜應該會出來。



台灣民意基金會上午舉行“2020台灣“總統”大選初探”民調發表會，由該會董事長游盈隆教授主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇、凱達格蘭學校校長金恆煒、東華大學民族發展研究所教授施正鋒參與與談。



施正鋒表示，這次選舉打“兩岸牌”就是蔡英文的基調。基金會董事長游盈隆也說，選舉“兩岸牌”當然重要，可能是未來一年民進黨其中之一的王牌，民進黨不可能把“兩岸牌”放在一旁，蔡政府一定要談主權尊嚴，平時不談，但是選舉一定要談。



至於民進黨強烈打韓國瑜，反而冷落柯文哲，為什麼要將韓打得更高？施正鋒認為，國民黨主席吳敦義與蔡英文算盤一樣，兩人都認為黨內初選會贏。吳敦義認為初選民進黨會灌票給他，民進黨盤算是要把票灌給吳敦義，因此，也沒把韓國瑜看在眼裡。



但游盈隆則說，單一縣市民調可能黨可以影響，但是他不覺得全台灣的全民調，政黨可以操縱民調結果。但如果政黨負責人說只有黨部的民調才算，這就大有學問了，這才是真正問題，就是作弊的問題。



施正鋒指出，根據上個月三分天下的數據來看，當時是朱立倫、蔡英文或是賴清德，對上柯文哲，柯都會贏。所以他判斷，府院打韓國瑜，是希望柯韓先對打，之後再營造藍綠對決。民進黨認為他們有資源，只要藍綠對打民進黨還是會贏。