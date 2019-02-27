被問韓張配或韓朱配？韓國瑜連三呸引笑聲

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，第四天上午結束參訪著名的創業聚落Block 71後，韓國瑜也在會談會場外接受媒體聯訪，但是被問到2020國民黨目前傳出有“韓張配”、“韓朱配”等問題，韓國瑜表示，“這不要講這個配不配，我現在人在新加坡，我只能說呸呸呸”接著韓就因為行程耽誤，為了趕行程而急著離開。



韓國瑜出訪馬來西亞和新加坡，第四天的行程為市府團隊上午參訪新加坡大學著名的創業聚落“Block 71”，並跟新創業者進行交流，吸取經驗作為高雄未來發展青年創業，並打造高雄成為青創基地及孵化器，來吸取經驗實現韓國瑜當選市長承諾，打造高雄成為青年創業孵化器，結束後進行聯訪。



隨著2020大選腳步逼近，除了國民黨內幾個太陽，前國民黨主席朱立倫、“立法院”前院長王金平、黨主席吳敦義等人之外，“行政院”前院長張善政也突然宣布以無黨籍參選“總統”，加上日前也有媒體公布民調韓國瑜領先群雄，朱立倫排第二，媒體又再次詢問“韓朱配”“韓張配”有沒有可能。



不過韓國瑜卻語出驚人表示“這不要講這個配不配，我現在人在新加坡，我只能說呸呸呸”，接著就因為趕行程而急著離開。至於到底語意是指各種配對的“配配配”還是具有嘲諷意味的“呸呸呸”，韓國瑜並沒有多作解釋。之後韓轉頭準備離開時，又再一次“呸呸呸”，而且還邊走邊講，也讓現場傳出不少笑聲。