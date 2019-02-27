朱新民：九二共識是建構統一前的條件跟基礎

國民黨智庫國政基金會今天召開“和平互惠的兩岸”論壇研討會，與會學者合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）針對大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希近日表示，如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的“九二共識”。中國國民黨智庫資深顧問、政治大學外交系兼任教授朱新民今天表示，國民黨主張九二共識，且並沒有反對國家統一，九二共識是建構國家統一前的條件跟基礎，只要做好， 那就水到渠成導向統一。



王在希近日表示，多年來，國民黨把九二共識解釋為“一中各表”，這扭曲了九二共識本來意義，中共總書記習近平如今已對九二共識做了一個新的、明確的詮釋，即九二共識不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。



國民黨智庫國政基金會今天召開“和平互惠的兩岸”論壇研討會，廣邀台灣研究兩岸關係的專家學者參與，有與會者提問對於王在希的言論，國民黨該如何因應，是否應改變兩岸論述？



朱新民會中回應表示，國民黨應找回在兩岸關係的論述權、主導權、話語權，兩岸關係不應是大陸單方面定義，在他個人觀點，國民黨是認同九二共識，且並不否定國家統一，這點很重要。兩岸關係有兩個階段，一是統一前的兩岸關係，二是統一後的兩岸關係，九二共識是建構國家統一的前面條件跟基礎。



他指出，換句話說，在國家統一前，兩岸怎麼互動來往，兩岸統一前，包括如何結束敵對狀態，探索台灣合理的國際空間，促成兩岸和平制度化建構，深化兩岸人民融合發展等，都是統一前工作，這工作代表九二共識不反對統一，但是是作為兩岸如何去促成統一條件前，雙方有和平的互動，和諧來往，把這工作做好後，就水到渠成，架構模式，就能導向統一，所以他認為大陸在這方面有所誤解。



前“國安局長”蔡得勝則說，一中各表這個詞，美方是一度認同的，但中共內部發現這樣的空間太大，後來就不講各表，主要是怕表成兩個中國或一中一台，所以後來政策是一中可以不表但不能各表，而兩岸最重要的是互信基礎，現在兩岸彼此會話講得愈來愈狠，主要是沒有互信基礎容易從中作文章，而最起碼一中是互信基礎，在這前提下很多東西可以談。



蔡得勝說，馬英九時期就是在一中底下，所以台灣在參與國際組織事務上可以很深刻感受到，中共當時為了營造兩岸和平氣氛，有關一中是有彈性空間，不像今天愈來愈緊。



前陸委會副主委張顯耀提到，北京對兩岸政策立場從以前到現在都很明確，不同時期有不同做法，那是策略性，但目標沒有改變，那就是一個中國問題絕不可能迴避，蔡英文任陸委會主委時，也同樣說過一個中國問題是要面對要處理的。



張顯耀說，而九二共識的文字表象並不那麼重要，而是九二共識的內容，就是兩岸所達成的政治默契，馬英九後期進入深水區觸及很多政治議題，包括國際空間，國際經貿組織，都是敏感議題，代表當時兩岸已有足夠政治默契，那就是九二共識，所以九二共識要深究內涵，一個中國問題兩岸有政治默契時，才能建構對話機制。