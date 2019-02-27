韓訪星創業聚落　透露台中企業家贊助10億

韓國瑜致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，市府團隊今天上午參訪新加坡大學的著名創業聚落“Block 71”，吸取經驗作為高雄未來發展青年創業。韓國瑜表示，新加坡大學做得很成功且很認真在做，值得我們台灣來學習，收穫滿滿。30年前台灣獨占亞洲鰲頭，現在卻落後許多國家城市，現在開始要急起直追，也找到一筆10億到12億元新台幣的資金，用正確的方式來幫助創業，也是這次前來參訪的意義。



韓國瑜在“Block 71”聽取完簡報後又跟出席的新創業者對談，韓國瑜也特別想瞭解當初如何受到政府幫助來創業的這部分。當地業者也說，一開始拿到5萬元新加坡幣的資助來創業，用完之後則是接受外界的投資持續進行，也提到資金獨立沒有政府的入股，對創業才是有幫助，避免綁手綁腳。韓國瑜也點頭說，要減少行政程序的部分，越簡單越好。



他指出，30年前，台灣是領頭羊，台灣在這方面是最棒的，但30年之後我們已經開始落後了，包括中國大陸、新加坡、香港這些年輕人很多都是跟台灣學的，所以我們必須要奮起直追，我們自己有缺點必須要承認，我們有優點必須要保持下去，發揚光大，所以這次來新加坡是抱著學習的心，就是這樣我們未來高雄一定加快速度加快努力，各位可以拭目以待。



韓國瑜透露，有位成功的企業家看到我們高雄欣欣向榮，高雄市政府跟高雄市的人民，大家都很團結很努力往前衝相當感動，一聽到我們要創辦青年局跟幫助青年創業，他就準備大概10億到12億之間的基金，願意幫助高雄年輕朋友創業，根據提報的計劃審查完畢之後就撥錢去創業，不需要任何回饋也不要任何回報，只希望將來這些年輕人成功後把愛心繼續傳遞下去，自己也非常感動，已請我太太特別去台中感謝他。



韓國瑜說，人一定是自立自強之後才能夠獲得別人的肯定，十步之內必有芳草，有心、良善的心的人非常多，重點我們高雄市有沒有辦法讓人家覺得我們越來越好、越來越棒、越來越認真，這種感覺一旦出現之後，幫助高雄的資源跟力量一定會越來越多，自己也跟新加坡大學這些年輕朋友分享這個經驗，未來高雄市會大力來資助，幫助年輕人來創業，年輕人就是國家社會的希望，我們這一代人應該全力以赴來幫助下一代年輕朋友來創業。