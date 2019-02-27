資料圖片 中評社北京2月27日電／元宵節沒過幾天，小張和小鐘又在電商服務站裡忙碌了起來。沒出正月，她們還在惦記著幾戶貧困戶老表賣不出去的紅薯乾。



小張和小鐘的站裡，有兩樣很要緊的物件——快遞單和記賬本。一張張快遞單將貧困戶老表的勞動果實送出大山，一頁頁記賬本裡記錄著她倆與老表的點滴日常。



小張名叫張美英，是個“80後”，小鐘名叫鐘慧，是個“95後”，她倆家住江西興國縣高興鎮高興村。“80後”的小張和“95後”的小鐘為著共同的愛好——尋味家鄉美食，三年前從外地打工回來，在當地政府的幫助下開了一家“郵樂購”土特產電商服務站。



服務站運營頭兩年，主要在收周邊老表家自制的紅薯乾，通過電商平台快遞發貨，而一些趕圩的貧困戶還挑著貨擔在街邊販賣紅薯乾。去年臘月間，趕圩的貧困戶幾乎不見了，往年同期集市上的上萬斤紅薯乾去哪了？



2017年11月，興國縣郵政電商扶貧工程項目負責人肖黃秀找到張美英和鐘慧商量：“附近村裡有幾戶貧困戶走動不方便，你們可以上門收一些他們的紅薯乾嗎？”高興村有個貧困戶60多歲了，幾年前患上了腰腿疾病，上山下山多有不便，還有幾個貧困戶常年臥病在床，子女有時不在身邊，他們賣紅薯乾有不小的困難。



“沒問題，我們去收！”一想到貧困戶有困難，性子直爽的小張和小鐘想都沒想就應了下來。可沒想到，這一答應也給兩人添了些“麻煩”：此前貨源多是由農戶送到站裡，如今她們要挨家挨戶收購。



“我倆‘女漢子’屬性就是那時候煉成的。”小鐘不好意思地掩面笑道，她說張美英還特意去考了個貨車駕照。

