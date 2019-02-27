中評鏡頭：紀念抗日仕紳全台最美的逢甲小學

盧秀燕用木棉花來踢毽子。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月27日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市長盧秀燕27日探訪北屯區逢甲國小，扮演燕子媽媽，與小學生踢毽子、放風箏，同時向學童說繪本“看見一隻鳥”故事答，讓小朋友們印象深刻。



盧秀燕表示，日前有逢甲國小的學生做了一支影片，邀請她在春天走訪校園，她回應學生期待，來到學校與孩子們同樂，她還稱讚逢甲國小是一間辦學極佳的森林小學，不僅學童活潑大方，教師們的教學也相當成功，發展出豐富多元的課程。



位在台中市北屯大坑地區的逢甲國小，校名是紀念台籍抗日仕紳丘逢甲命名，成立至今已有五十多年歷史，學校位處山區居民不多，校方採自由學區計劃，讓校方以森林小學的特色課程，頗受有相同理念家長歡迎，吸引眾多非學區學子轉入，被稱為是全台唯一公立的“森林小學”，目前全校有85名學生。



盧秀燕27日在台中市議員陳成添、黃健豪、台中市教育局長楊振昇、運動局長李昱叡及北屯區長李印欽等人陪同下，來到逢甲國小與學生同樂。孩子們迫不及待展現平日辛苦的練習，運用花式陀螺表演點響禮炮，象徵百花齊放，並吹奏音樂課所學的陶笛，拉著盧秀燕的手一起歡唱“春神來了”。



盧秀燕表示，逢甲國小位居山林，一直以來有森林小學的美稱，但過去卻一度因學生人數不足瀕臨廢校，後來在教師的努力下力求翻轉，成功發展出豐富多元的課程。盧秀燕還與小學生撿拾木棉花，將花朵當作毽子進行比賽，並在綠地上與孩子們將滿地的木棉花排成大愛心，現場氣氛溫馨熱鬧。