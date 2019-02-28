朱新民：和平協議公投與統獨公投不同

朱新民。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月28日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫兩岸論述比較，政治大學外交系兼任教授朱新民27日接受中評社訪問表示，兩人論述都符合國民黨黨章、論述，吳對簽署和平協議有更清楚表態，朱可能認為和平協議議題在現階段的台灣仍有爭議，因此保持審慎態度。



至於和平協議公投不通過會否被大陸解讀為“台獨”公投？朱新民說，和平協議公投跟統獨公投還是不同的，統獨公投是最後目標性的選擇，而和平協議公投是統一前的一個保障，大陸對台灣的公投已有一定了解，不至於會誤判成不通過就代表民眾要走向“台獨”方向。如果不通過代表還需要更多時間內部溝通、對話。



國民黨智庫“國家政策研究基金會”27日上午召開“和平互惠的兩岸”論壇，由台灣大學政治學系名譽教授蔡政文主持，邀請“國家政策研究基金會”副董事長林中森、政治大學外交系兼任教授朱新民、前國家發展委員會主委，現政治大學經濟系教授林祖嘉、文化大學社會科學院院長趙建民、台大政治系教授張登及、前陸委會副主委張顯耀、前“國安局長”蔡得勝等人與會。



朱新民接受中評社訪問時表示，吳敦義跟朱立倫都是國民黨重要領袖，兩人的大陸政策兩岸關係論述，整體上符合國民黨黨章、論述，就是強調遵守“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例、承認一個中國，以九二共識一中各表作為與大陸的政治互信基礎。國民黨在尊重“憲法”前提下，最終追求國家統一，但目前國家統一的環境與條件還未成熟。



朱新民說，現階段必須追求兩岸關係穩定，建立兩岸政治互信、和平架構，最好是簽署和平協議。以這個角度來說，吳敦義做了比較清楚的表態，吳主張藍營重返執政後，願意推動簽署兩岸和平協議，而他認為兩岸簽署和平協議是統一前最重要的工作，因為有了和平協議就可以保障兩岸間有和平穩定的時間跟過程，雙方能透過更多社會經濟的融合、更多相互理解，最終就能達到水到渠成的國家統一目標的實現。



朱新民指出，朱立倫現在雖然沒有強調和平協議，但就他的理解，朱的岳父高育仁主張推動兩岸和平論壇、和平框架，甚至追求和平協議的簽署，當然高育仁不代表朱，但朱沒表態，可能是認為和平協議的議題，在當前台灣社會還處於很大的爭議，或是各方不同意見的過程，作為未來要競選2020的人選，保持比較謹慎態度。



朱新民向中評社強調，朱立倫現在雖沒有表態和平協議簽署的態度，但朱的大陸政策論述主軸都符合現在國民黨黨綱、原則，也是在國民黨大框架下的立場。



被問到民進黨針對和平協議訂下諸多高門檻，會是台灣可行的方向？朱新民說，民進黨對這樣政治性的議題設了各種門檻與條件，看起來更困難，但他認為針對這個議題要針對公投或不公投，首先要做社會全方位的宣傳，讓大家了解這個議題會影響到台灣的和平、生存、安全，讓台灣人民做個態度。



朱新民向中評社指出，和平協議公投跟統獨公投還是不同的，統獨公投是最後目標性的選擇，而和平協議公投是統一前的一個保障，“若能得到更多民眾的支持而通過，我認為對和平協議的基礎也能更穩固”，如果不能通過，則代表兩岸還有爭議，還需要更多時間做內部溝通與對話。



朱新民認為，和平公投與“台獨”公投還是有一定差異，大陸對台灣的各種公投也有一些基本了解，過去台灣也有很多公投，如進入聯合國的公投、軍售公投等，大陸應該不會誤判若和平公投未過，就等於台灣民眾往“台獨”方向走。