美艦八個月五闖台海　中方嚴正交涉

中國外交部發言人陸慷批評美艦穿越台海無助台海地區穩定\外交部網站 中評社北京2月27日電／美國兩艘軍艦於日前穿越台灣海峽，這是美國8個月來第5次穿過台灣海峽。中國外交部發言人陸慷26日表示，中國堅決反對美方採取的“一些挑釁行動”，這無助於台海地區穩定及中美關係，中方已向美方提出嚴正交涉。兩岸學者指出，美國軍艦穿越台灣海峽已成“常態化”，其目的是通過打“台灣牌”牽制中國大陸，但如此也會向“台獨”分子發出錯誤信號，升高兩岸對抗情勢，從而惹火燒身。



據台媒報道，美軍導彈驅逐艦“史塔森”號和後勤彈藥補給艦“查維斯”號，25日由台灣西南海域向北航經台灣海峽，26日清晨已駛離。據報道，“史塔森”號是裝有神盾雷達系統的勃克級驅逐艦，隸屬於第七艦隊的第15驅逐戰隊，該戰隊擁有8艘勃克級驅逐艦，母港在日本的橫須賀。據了解，“史塔森”號與“查維斯”號是由西太平洋經巴士海峽向西航行，隨後再循台灣海峽中線稍偏東的路徑北上。



U－2偵察機伴飛耐人尋味



另外值得注意的是，從民間的航機追蹤網站上可以發現，25日上午兩艘美艦進入台灣海峽時，除了經常在台灣周邊出沒的“常客”RC－135電子偵察機之外，還有一架U－2S高空偵察機，以60000呎的高度，由東向西飛越台灣海峽。其與美艦的行動有無關係，十分耐人尋味。去年7月、10月、11月與今年1月，美國海軍艦艇也曾通過台灣海峽。



對於美國太平洋艦隊在聲明中聲稱，“穿越台灣海峽顯示了美國維護自由與開放的印太地區的承諾”。陸慷26日在記者會上表示，“就這類的問題過去我們已經多次表明我們的立場，堅決反對美方採取的一些挑釁行動，無助於台海地區穩定，無助於中美關係，中方相關部門已經向美方提出了嚴正交涉。”



令台海局勢越來越失控



廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才教授向大公報表示，美國增加軍艦通過台灣海峽次數的做法，只會使台海局勢越來越失控。美國最終是搬石頭砸自己腳。



台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，美艦經過台灣海峽，無非是要製造“美國保護台當局”的觀感，而台當局領導人蔡英文也仗著有美國撐腰，不斷提升與大陸對抗的力度。這將對台灣安全造成極大危害。



島內中國文化大學邱毅教授表示，美軍艦穿越台海“常態化”美方此舉只會向“獨派”發出錯誤信號，使兩岸情勢更加緊張、台海戰爭可能性提升，從而惹火燒身。



（來源：大公報）