棚改十年：莫地溝裡“忙人”多

中評社北京2月27日電／太陽剛剛照亮莫地溝，莫地社區書記王雅君就帶著社區新搬進來的閆偉去東洲區民政部門辦理低保手續。閆偉和他的父母一家三口都身患殘疾，2018年底他們向社區申請了城市最低生活保障，如通過每月可領取2094元。閆偉說，這一年不僅搬進了高樓，生活水平也能“爬樓”，真是想不到！



閆偉一家是2019年搬進莫地社區的新住戶。2005年前，位於遼寧省撫順市東北部的莫地溝還是一片因煤而生的礦山棚戶區，有些房屋“超齡服役”半個世紀，“夏不避雨，冬不擋風”，居民生活困窘。2005年開始，撫順市開展了“棚戶區改造工程”。截至2018年底，累計改造各類棚戶區15.32萬戶，受益人口50.4萬人。現如今，經歷了2005年到2009年的三期棚改，莫地溝地區共建樓房106棟，安置回遷居民總戶數6400戶、16300人，成為撫順市棚改的一個樣本。



大規模棚改已經過去10年，莫地溝也有了新變化。從莫地社區成立以來就一直擔任社區書記的王雅君說，莫地社區的主體居民是東洲區各工礦企業的產業工人，近年來，他們逐漸從生產一線退休。“有退休人員家庭要占到小區住戶一半以上。”但莫地社區並沒有重回棚戶區時期的暮氣沉沉，“別看小區裡低保戶、老年人數量多，黨的政策好，加上社保兜底和社區關懷，大家精神頭都很足，每天都忙！”



走進52歲的殘疾人王太興的家中，正巧幾位做客的鄰居正要出門。記者進門時，發現獨居的老王門口卻有五六雙給客人穿的拖鞋。“我挺忙！”王太興樂呵呵地說，搬進社區前他住在老虎台礦工棚區的一間小偏廈裡，有災有病的也沒人關心。“現在經常有人來我這兒做客，除了我弟弟，街坊鄰居、社區幹部也都常來看望我，給我做飯，陪我嘮嗑、談心。”



王太興很愛笑。這股樂觀勁兒有底氣，他掰著手指頭算了一筆賬，如今低保加其他一些保障費用，他一個月能拿到近800元。“看病有醫保，生活上電費有補貼，水費半價，暖氣免費！”雖然不能行走，但他在社區的幫助下，自學了針灸、按摩手藝，在家裡開了間“小診所”，變得更忙了，但月月有收入讓他很快樂。

