上水村屋毒工場　檢值3.8億可卡因

林思儀總督察表示疑犯行事低調，檢獲的毒品數量龐大，相信散貨至全港各區的娛樂場所 中評社香港2月27日電／警方破獲市值約3.8億元可卡因案，檢獲354公斤可卡因及2公斤霹靂可卡因，為近三年來最大宗。今次單一次檢獲可卡因毒品數量，已高過去年全年總和。據悉，新界北重案組根據線報，得悉上水古洞一間村屋闢作製毒工場，前晚採取行動，破獲大批毒品及製毒工具，當場拘捕三名男子，相信該批毒品供應全港各區娛樂場所。



被捕三男分別姓鄧（42歲）、姓關（33歲）及姓黃（41歲），涉嫌製毒及販毒等罪名，正被扣查，其中一人報稱任職司機，另兩人報稱任職搬運工人，據悉其中一人有黑幫背景，相信三人均有參與製毒，警方不排除仍有同黨在逃，正追查毒品來源。



運作半年 供貨全港娛樂場



新界北刑事總部早前接獲線報，指毒販以村屋作製毒工場，探員追查半年後，前晚九時半採取行動，探員掩至古洞金錢南路對開埋伏，發現一輛形跡可疑輕型貨車，即時上前截查，檢獲約140公斤懷疑可卡因，探員拘捕三名疑犯並押至金錢南路一村屋搜查，再檢獲約214公斤懷疑可卡因，以及約兩公斤霹靂可卡因，檢獲毒品總值約3.8億港元。



另外，警方亦在屋內檢獲大批製毒工具，包括一個工業用風乾機、封口機、電子磅、大批梳打粉及膠袋等。警方相信行動已瓦解一個已運作半年的販毒集團。



行事低調 租輕型貨車運毒



新界北刑事總部重案組第一隊主管林思儀總督察表示，疑犯租用上址約700呎單位用作製毒，相信是看中該處偏僻，人跡罕至。三名疑犯租賃輕型客貨車運毒，行事低調，他們背後有販毒集團操控，運作約半年，毒品數量龐大，相信散貨至全港各區的娛樂場所。



今次是三年來在本港最大宗的可卡因毒品案。翻查資料，去年全年警方共破獲601宗可卡因毒品案，檢獲可卡因共重255公斤。



製毒過程通常會釋放刺鼻氣味，警方提醒市民，如發現附近傳出電油或酸性氣味，有懷疑時應報案。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，被告一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。



（來源：大公報）