“跨省”都市圈“同城故事”漸尋常

中評社北京2月27日電／為什麼南京的地鐵都喜歡往安徽修？這是關於南京都市圈最熱門的話題之一。雖然，近年來網絡上總有人開玩笑地發出疑問：“霸都”合肥的強勢崛起，讓素有“徽京”之稱的南京為之“顫抖”，但在跨省的南京都市圈裡，南京是當仁不讓的區域中心。



目前，南京地鐵S3號線（寧和城際）高家衝站、S8號線（寧天城際）金牛湖站幾乎修到安徽地界，S9號線（寧高城際）明覺站則快要修到安徽馬鞍山，而終點站高淳站甚至接近安徽宣城市地界。此外，S4號線（寧滁城際）一期工程於去年12月30日開工，建成後，從南京江北新區到滁州只需短短10分鐘……



滁州、馬鞍山等城市之於南京，就如同蘇州、嘉興之於上海，這是在這些地方採訪時經常聽到，也是百姓們對“南京都市圈”的通俗解釋。曾幾何時，馬鞍山居民陳波的孩子夜裡發高燒，他駕車從馬鞍山的家中前往南京兒童醫院河西院區，只用了25分鐘時間。他告訴記者：“身邊的家長孩子生病，基本首選都是到南京兒童醫院。”民間交流不斷，決策層也相融。今年初印發的《南京都市圈一體化高質量發展行動計劃》指出，充分發揮江北新區引領帶動作用，圍繞快速交通網絡建設、資源環境保障、產業分工合作、區域合作機制創新等關鍵領域，實現與馬鞍山、滁州等都市圈城市優勢互補、聯動發展。滁州主要領導認為，滁州參與長三角高質量一體化發展，最優的路徑是推進與南京同城化；馬鞍山主要領導也表示，全面融入長三角，重點在打好“南京牌”。



雖然跨了省界，但畢竟在一個“圈”內。除了南京都市圈之外，在長三角“跨省圈”其實還有去年剛剛擴容帶上黃山的杭州都市圈，以及地跨蘇魯豫皖的淮海經濟區。2月21日消息，浙江大都市區建設將以杭州、寧波、溫州、金義四大都市區核心區為中心帶動，以環杭州灣、甬台溫、杭金衢、金麗溫四大城市連綿帶為軸線延伸……



“小圈”各揚所長，再“以小融大”，做好長三角“大圈”的更高質量一體化。



另一路“跨省上班族”

