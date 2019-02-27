﻿中方：美朝應照顧彼此關切

白宮記者團緊急轉移至媒體中心\網絡圖片 中評社北京2月27日電／據新華社報道：中國外交部發言人陸慷26日談及“特金會2.0”時表示，希望在河內舉行的會晤能夠取得成功。美朝作為關鍵當事方，中方認為，應在相互尊重基礎上，切實採取措施，充分考慮和照顧彼此的合理關切，相向而行，共同為實現半島無核化和持久和平穩定作出努力。



陸慷26日表示，中方在半島問題上的主張主要是兩個方面，第一是實現半島無核化，第二是實現和維護半島持久和平與穩定，進而實現東北亞地區的持久和平與穩定。實際上，國際社會各方都希望朝美雙方能在已有基礎上，圍繞實現半島無核化和半島和平穩定，繼續往前邁出更多實質性步伐。另外，越南政府和人民對這次會晤也做了很多精心準備，希望會晤成果不負這樣的準備。關於國際社會對朝鮮的制裁問題，陸慷表示，如果能在比如部分緩解，甚至解除對朝鮮制裁方面採取一些積極舉措，當然是有助於推進半島無核化進程和停戰及和平機制的建立。



針對朝鮮最高領導人金正恩途經中國赴越南出席第二次美朝峰會的報道，陸慷證實，經過雙方協商，中方為金正恩的出行提供了交通保障。韓聯社指出，金正恩乘坐的專列途經中國遼寧丹東、瀋陽，天津，河北石家莊，湖北武漢，湖南長沙、衡陽，廣西桂林、柳州、南寧等城市。縱貫中國58小時後，該專列於26日上午抵達與中國接壤的越南諒山省同登站。



（來源：大公報）