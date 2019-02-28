中評關注：桃園舊商圈“租”字滿天飛

走一趟桃園火車站舊商圈，“租”字滿天飛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月28日電（記者 黃文杰）桃園市不動產開發商業同業公會理事長邱志揚接受中評社訪問表示，桃園舊商圈店家出租情況不好，走一趟中正路或桃園大廟（景福宮），“租”字滿天飛，店家即使降租金，還是租不出去，原因複雜值得探討，倒是他舉台北市西門町商圈重新站起來為例，桃園市政府搭配商家合作，可以讓舊商圈“回春”。



全台店面市場空置待租暴增，吹起租金修正潮！桃竹店面市場中，桃園二年來租金開價平均下修一成，二大核心行政區桃園、中壢分別下修12.8%、19.7%



根據屋比房屋比價平台統計，桃、竹店面呈現極端的兩樣情，桃園整體待租件數1273件，較二年前增加5.6%，其中商業密度最高的桃園區、中壢區待租店面分別大增24.5%、10.3%，桃園區主幹道中正路甚至有高達49間的店面待租，中路重劃區的永安路上也有17間待租。



中評社走一趟桃園火車站周邊，包括中正路、中山路、民族路、博愛路等俗稱桃園舊商圈，放眼所及，確實不少店家掛起“租”的看板，有店家一掛就是好幾個月，乏人問津。



邱志揚解釋，普遍來說，桃園舊商圈店出租情況不理想，這又分成“火車站商圈”與“大廟商圈”，前者以統領百貨周邊，方圓五十公尺到一百公尺，所謂一級戰區，店家出租情況比較好，但是大廟周邊就不理想，店家不好出租，即使出租，租金也不太理想，這跟其他商圈差距不是差好幾成，而是差“好幾倍”。



他分析，桃園商圈模式其實在藝文園區興起，開始有流動，畢竟新開發區的店面比較寬敞，走高檔時尚路線，會有吸引人潮錢潮效果，舊市區傳統商業模式，賣的還是傳統的商品，久而久之，競爭力就輸給別人，這也是桃園市長鄭文燦與市府團隊要協助幫忙。



邱志揚說，現階段對於舊商圈重新改造，就是都市更新與老舊危險建築重建，桃園畢竟都市還在發展，不斷釋出新的重劃區，本地與外地開發商相繼搶入，推案量充足，市場供需下，自然對於老舊社區重建的需求降低，很難透投入都更與老危重建，活絡當地經濟不太容易看到。



對於台北市東區店家，不斷調高店租金，終究壓垮承租人負擔，老字號餐廳經營不下去，最後乾脆棄租，進而產生骨牌效應，一家家撤出，商圈沒落。



邱志揚認為，這在桃園比較不容易發生，真正壓力不是店租而是商圈活絡。



他說，“交通”還是商圈活絡的最大關鍵，目前桃園機場捷運雖然開通，但對於促進桃園商業繁榮的幫助還是有限，恐怕要等到桃園捷運“綠線”等興建，才真正帶動地方大利多，屆時桃園舊商圈就有可能像台北西門町一樣，因為捷運路線，加上政府投入形象改造，讓桃園舊商圈慢慢“回春”。