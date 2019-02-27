﻿南沙科研優勢大　裝備製造具潛力

南沙智慧城市的設計模型展示 中評社北京2月27日電／記《綱要》日前正式發布，廣州南沙被定位為粵港澳全面合作示範區，引領大灣區全面合作。專家認為與前海、橫琴等片區相比，南沙面積廣闊正是其最大優勢，其中金融領域與科技研發方面都是可以重點布局發展的內容。



就在《綱要》發布的第二天，廣東省省長馬興瑞前往廣東自貿試驗區南沙片區調研，調研重點正是研究如何加快推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大平台的開發建設情況。對比過去的各種文件，此次《綱要》對深圳前海、廣州南沙和珠海橫琴三個粵港澳合作發展平台的功能和作用有了明顯的區分，其中南沙側重粵港澳全面合作。



廣州南沙位於大灣區地理幾何中心，以南沙為中心、半徑為100公里畫圓，可覆蓋大灣區11座城市。廣州市社會科學院研究員彭澎認為，目前南沙造船、汽車產業等仍在發展，未來重大裝備製造產業還有空間。彭澎亦指，香港科技大學分校已確認落地南沙，未來這裡說不定可以形成一個“廣州國際大學城”。據介紹，2018年在南沙新設港澳企業1504家（累計2872家）、投資額496億美元，分別增長7倍和6倍，南沙正成為港澳人士創業的熱土。記者從南沙區政府穫悉，南沙還通過對港澳人才專項扶持獎勵，推動粵港澳服務貿易自由化。



（來源：大公報）