香港60學科全球排名下跌

中評社香港2月27日電／全球大學排名調查機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新全球大學在不同學科的排名，香港多間大學今年表現退步，當中過去三年穩坐“世界一哥”寶座的香港大學牙醫學科，今年連跌三級至排名第四；香港理工大學的酒店與休閒管理學科，亦由第三名降至第五名；香港教育大學的教育學科更跌出全球十大，由排名第九急跌至二十位。



QS訪問全球逾八萬三千名學者及四萬二千名僱主，並分析論文及學術引用等數據，評估全球七十八個國家及地區約一千二百多所大學，在四十八多個學科領域的表現。香港各所大學合共有一百六十五個學科科次參與今次排名，當中有六十個學科排名下跌，有卅八個的排名則上升。



港大有卅二個不同學科排名世界前五十名，是亞洲四所擁有三十多個學科躋身世界前五十名的大學之一；不過，多個以往名列前茅的學科排名均下跌，除牙醫學科失去世界第一之位，港大的建築學科亦下跌一位至排名十三，運動學及土木和結構工程則分別由排名十一位下跌至第十六及十七位。



理大除酒店與休閒管理學科外，土木與結構工程學科亦由排名第十下降至排名十五；香港科技大學的會計與金融學科，則由排名十六跌至排名十八。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）

