歐洲企業進駐高雄　葉匡時盼推動創新發展

盛宇創新股份有限公司與高雄市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，由高雄市副市長葉匡時（右一）與Rainmaking Innovation執行長兼創始人Carsten Kølbek擔任見證人。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄2月27日電／總部設立於英國倫敦的歐洲創新創業公司Rainmaking Innovation今日正式宣布進駐高雄，由副市長葉匡時與Rainmaking Innovation執行長兼創始人Carsten Kølbek擔任見證人。



葉匡時表示，Rainmaking Innovation是全世界最有地位的創新加速器之一，創新加速器除了大家熟知的矽谷外，以產業性質來說，歐洲的創新成就更適合台灣的產業轉型與發展。他也非常感謝該公司將在3月8日舉辦“高雄國際創新大賽”，引進許多亞洲地區如日本、韓國等具有國際競爭力的新創團隊，讓高雄的新創團隊觀摩學習。



記者會由Rainmaking Innovation轉投資的盛宇創新股份有限公司與高雄市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，現場由副市長葉匡時與Rainmaking Innovation執行長兼創始人Carsten Kølbek擔任見證人，雙方將鏈結產官學資源，共同推進高雄有關智慧城市、數位醫療及金融科技生態系的創新與發展。未來藉由該公司輔導國際新創經驗協助高雄，引進海外新創團隊、國際企業、投資人至高雄，及協助高雄新創團隊、企業進入國際市場，拓展國際交流合作。



葉匡時指出，高雄有深厚的製造業基礎，近年來雖積極尋找下一波的經濟動能，但仍有很大的努力空間。由市府和工研院合作的南台灣產業跨領域創新中心，即是致力於協助高雄的產業轉型與升級，並引進創業青年，但由於國際化不足，必須引進世界級的投資或組織，才能帶動高雄長遠的發展、產生較高的附加價值。這也是Rainmaking Innovation來高雄推動創新加速器的重大意義，讓有志在高雄創新的年輕人得到更好的指導與方向。



Rainmaking Innovation是歐洲知名國際創新育成平台，總部設立於英國倫敦，專注保險科技、數位醫療、新能源、金融科技、新零售、食品安全科技、物聯網及智慧城市等8大垂直領域，同時也是世界五百強企業策略轉型合作夥伴，具有完整的創新培育體系及豐富多元的國際企業資源。目前已在全球21個國家和地區開展超過31個創新專案，成功育成超過750個企業，累計融資額超過10億歐元。