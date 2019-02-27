民進黨行動中常會移師台南　陳菊現身輔選

陳菊現身台南的民進黨行動中常會，為郭國文補選“立委”打氣。（中評 社 趙家麟攝） 中評社台南2月27日電（記者 趙家麟）台南市“立委”補選，藍綠選情緊繃，民進黨中常會27日移師到選區的麻豆代天府舉行，一段時間未在媒體前露臉的“總統府”秘書長、前高雄市長陳菊也現身，並與黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲等和中常委們一字排開，表態全力支持黨提名人郭國文。



台南市第2選區“立委”補選六搶一，候選人包括民進黨提名的前“勞動部”政務次長”郭國文、國民黨市黨部主委謝龍介，以及退出民進黨、以無黨身分參選的陳筱諭，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、徐國棟等6人參戰。3月16日投開票。



依目前媒體民調，台南“立委”補選藍綠選情繃，國民黨謝龍介有勝選機會。民進黨27日把行動中常會移師到台南麻豆舉行，表態全力支持郭國文，一來營造藍綠對決，二來，麻豆是脫黨競選的陳筱諭大本營，民進黨傾力要壓制陳筱諭瓜分綠營票源。



民進黨行動中常會選在麻豆地方傳統信仰中心—麻豆代天府內召開，除了黨主席卓榮泰主席到場打氣、入廟參拜親自恭讀疏文外，陳菊也到場相挺，並且陪同郭國文等一起入廟祈福。大家還一字排開高舉看板力挺郭國文。



陳菊在中常會前的造勢記者會上並沒有致詞談話，但針對歷任“勞動部次長”的郭國文，坦言“一例一休”成了補選被攻擊的話題，陳菊受訪時表示，她沒想到當初推薦郭出任“勞動部次長”、現在卻成了郭選戰的負擔。她說，民進黨在麻豆耕耘很久，在民進黨遇到困難之際，更期待此時選民幫助民進黨。



面對民進黨台南市“立委”補選出現分裂的狀況，卓榮泰強調初選徵召過程公平公正，郭國文才是民進黨唯一的徵召人選，明顯要全力壓制退黨競選的陳筱諭，鞏固綠營選票。